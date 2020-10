El CF Lorca Deportiva abre la competición el domingo 18 a las 18.00 horas

El CF Lorca Deportiva abrirá la competición del subgrupo B dentro del Grupo IV de Segunda B el próximo domingo 18 de octubre a las 18 horas ante el Córdoba CF. Los de Ibán Urbano comienzan la competición ante uno de los equipos más fuertes no sólo del grupo, si no de toda la categoría. El cuadro andaluz, entrenado por el ex jugador Sabas, cuenta en sus filas con jugadores importantes como Djetei, Moutinho, Javi Flores, De las Cuevas, Xavi Molina o el atacante Piovaccari.

Será uno de los partidos más complicados para el cuadro blanquiazul esta temporada, donde esperan comenzar con buen pie y traer algo positivo de la capital cordobesa.

El equipo blanquiazul será la primera vez que juegue ante el primer equipo cordobés, aunque ya ha jugado cuatro partidos ante su filial.

El primero de ellos data del 22 de mayo de 2016, en la eliminatoria de campeones de Tercera División. El cuadro lorquino se impuso 1-2 en el Nuevo Arcángel con goles de Carrasco y Pico. En el partido de vuelta, jugado una semana después, el equipo lorquino caería 0-3 en el Artés Carrasco e iría a la ronda de repesca donde fue eliminado por el Ejido 2012.

Los dos últimos enfrentamientos ante el filial blanquiverde fueron en Segunda División B, en la temporada 17/18, cuando cayeron 0-6 en el Artés Carrasco y empataron 1-1 en tierras corodobesas con gol de Carrasco desde los once metros.