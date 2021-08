El Lorca FC comienza el curso con 15 jugadores, seis de ellos de Lorca

El Lorca FC ha comenzado a rodar. El equipo que preside Roberto Torres y que ha confiado la parcela deportiva a Paco Montesinos y Manolo Belda se ha puesto en marcha con la presencia de 15 jugadores, seis de ellos de Lorca. La primera sesión de trabajo se ha llevado a cabo en el José Miñarro, instalación que utilizarán dos veces por semana y que irán intercalando con sesiones en el Juan Casuco. Durante las primeras semanas entrenarán por la mañana y a partir de Septiembre los entrenamiento serán de tarde.

El objetivo es contar con un 60% aproximadamente de chavales de la zona, y por ahora, están entrenando, Juan Agustín, Juan Pedro, Rambo, Fran, Cristian Méndez y Leo.

Tras sólo una sesión de trabajo el equipo afronta su primer amistoso que será contra Lorquí, pero el calendario antes del inicio de la competición ya está cerrado.

*Miércoles 11 @ADMLorqui

*Viernes 13 Molina

*Miércoles 18 @AlcantarillaFC

*Viernes o sábado 21 @MulenoClubF

*Martes 24 @LorcaCFB Liga Nacional

Todos estos partidos se jugarán lejos de la Ciudad del Sol, salvo el partido contra el Lorca CF Base de Fernando Tassitani que se jugará en el Juan Casuco el 24 de agosto a las 20.00 horas.

En el Artés Carrasco se quieren jugar dos partidos, Churra y Alcantarilla.

Además de estos jugadores de Lorca, también se ha cerrado la llegada de experimentados futbolistas en la categoría como ABIZANDA ex del Churra o Peke ex de Plus Ultra.

También se han incorporado jovenes jugadores como Núñez, Josu y Pedro Belmonte del ADM Lorquí o Mario Muñoz, Frutos y Minguela del

EFB Puente Tocinos.