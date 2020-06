El Lorca FC anuncia la salida de 16 jugadores e intensifica la llegada de más lorquinos.

El Lorca FC ha hecho oficial la salida de 16 jugadores de la actual plantilla con los que no se cuenta para el próximo curso. Tal y como adelantamos en COPE, la idea de la directiva blanquiazul esta temporada es la de apostar por jóvenes lorquinos, criados en la cantera lorquina, que estén jugando en otros equipos de Tercera División e incluso de superior categoría.

De esta forma, Víctor Dus y su cuerpo técnico han tomado la decisión de dar a conocer los jugadores que no continuarán en el proyecto el próximo curso, caso de Karim, Piotr, Ángel, Samu, Diego, Alcorace, Nader, Beto, Felipe Acosta, Juan Nellar, Cambra, Joaquín Barbero, Alieu, Pandita, Artigas y Mathias Pogba.

Sergio Segura, Dus y Juan Pedro López están trabajando en las renovaciones, centradas en la continuidad de Dani Bermejo, Balboa, Pelayo y Júnior. Con Dani Bermejo se han mantenido varias conversaciones y el acuerdo puede estar muy cercano, aunque el club, también baraja otros nombres de jugadores de equipos de la comarca, con los que se está en conversación por si falla la gestión con el interior blanquiazul que llegó el curso pasado del Huércal Overa, donde no estaba teniendo muchos minutos. Bermejo, criado en la cantera del Lorca CF Base es una de las prioridades de la entidad lorquina pero no el único, que también está trabajando nombres de jugadores de superior categoría, nacidos en Lorca y que podrían regresar al cuadro blanquiazul.

También ha podido saber COPE, que la llegada de un atacante lorquino está muy cerca, y se sigue avanzando en las gestiones con varios jugadores que están en equipos de la Región de Murcia.

Desde el cuadro lorquino, se quiere apostar por el jugador local y se está muy pendiente de los jugadores lorquinos que disputarán playoff de ascenso a Segunda División B.