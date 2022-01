Juzgado condena al Lorca Deportiva por el despido improcedente de un jugador

Un juzgado de lo Social de Murcia ha condenado al C.F. Lorca Deportiva a indemnizar con 3.700 euros a un jugador al que comunicó su despido, que ha sido declarado improcedente, por medio de una carta en la que le agradecía los servicios prestados y le reconocía su labor profesional, aunque el jugador también fue condenado a pagar, el resto del contrato, unos 13.000 euros al CF Lorca Deportiva, sentencia que está recurrida por el futbolista y sus abogados.

Los hechos datan de la temporada 17/18 cuando el CF Lorca Deportiva intentó llegar a un acuerdo con el jugador, al que comunicó que no se contaba con el y que su ficha no iba a ser dada de alta.

Llegado el 1 de septiembre y tras no incorporar su ficha el club blanquiazul, Garrido fichó por el Arcos de Tercera División y continuó su carrera de jugador. Una vez finalizado ese curso, el futbolista denunció a la comisión mixta de la AFE lo que obligó al equipo de la Ciudad del Sol a pagar la totalidad el contrato, aunque este fue denunciado posteriormente, al no considerarse justo que el futbolista cobrara el salario íntegro, tras haber estado jugando en otros equipos. Joaquín Flores, presidente de la entidad en aquella época, estaba dispuesto a pagar la parte diferencial, pero no el contrato íntegro.

La sentencia, señala que esa suma corresponde a dos mensualidades más la parte proporcional correspondiente a los complementos de calidad y cantidad de trabajos percibidos durante el último años de este jugador y le obliga a pagar 3.700 euros, aunque ahora el jugador deberá pagar la diferencia, unos 13.000 euros al club lorquino. El juez así lo estipuló y la sentencia está en curso, aunque el jugador y sus abogados han recurrido ese auto y se está a la espera de más noticias.