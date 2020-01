"Júnior" y Sergio Albiol nuevos jugadores del Lorca FC. Alcorace, sigue

El Lorca FC sigue en plena reconstrucción de su plantilla y sigue notificando bajas a sus jugadores e incorporando otras piezas para reforzar el equipo y lograr el objetivo que no es otro que el entrar entre los cuatro primeros clasificados del grupo XIII. El equipo lorquino se encuentra a nueve puntos y debe desde este fin de semana ante el Cartagena B, comenzar a recortar puntos con los equipos que están en la zona noble.

Víctor Dus y su equipo de trabajo no tienen una semana fácil por delante, debido a la constante salida y llegada de nuevos jugadores, lo que implica cambios constantes en las sesiones de entrenamiento.

En la jornada de este miércoles fueron cuatro los jugadores a los que se les comunicó que no continuarían en la entidad lorquina, caso de Recine, Hugh, Mbapke y Duka. Desde la directiva también se indicó a Alcorace que no se contaba con el jugador para el resto de temporada, pero finalmente y tras meditar la situación que tiene el equipo en banda izquierda, donde falta efectivos, se decidió por mantener al jugador.

En el apartado de altas, indicar que el club lorquino ha incorporado en las últimas horas al mediocentro Beto, al lateral zurdo Júnior y al lateral derecho Sergio Albiol, todos ellos podrían debutar ante el filial portuario este fin de semana.



Hasta el momento, el Lorca FC ha dado un total de 12 bajas; De Giovanni, Grassi, Paco Asensio por temas laborales, Recine, Hugh, Mbapke, Duka, Hamza, Cichero, Korolev, Cencillo y Ricardo Oliveira.

En el apartado de llegadas están Nellar, Theo, Dani Bermejo, Pelayo, Pogba, Artigas, Yassin, Beto, Júnior y Sergio Albiol, en total diez jugadores de los que por el momento, Artigas es el único que a priori no podría tener el tránsfer para debutar ante el Cartagena B este fin de semana.