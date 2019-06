Juan Miguel Bayonas "Aún no he hablado con Roberto sobre el futuro del club"

DXT Cope Lorca y Águilas ha hablado esta mañana con el edil de deportes del consistorio lorquino, Juan Miguel Bayonas sobre el futuro del Lorca FC. El actual edil en funciones ha indicado que no ha mantenido conversación con Roberto Torres en los últimos días, para analizar la situación del club y ver el futuro de la entidad, algo que espera se pueda empezar a tratar a partir de las próximas semanas.

Bayonas ha destacado que "desde el último partido que jugó aquí en Lorca no hemos tenido ninguna conversación. La reunión que hacemos todos los años para planificar la temporada y reparto de campos de entrenamiento siempre se hace en julio, y así será también este año. Además, el CF Lorca Deportiva no ha terminado aún la competición, ojalá que logre el ascenso y a partir de ahí, nos pondremos manos a la obra para ver como se resuelve todo"

Bayonas ha ejercido de concejal de Deportes durante los últimos años y ha destacado que está acostumbrado a trabajar con dos equipos "tenemos que ver si sólo habrá un equipo o dos, estoy acostumbrado a trabajar con dos clubes, está claro que sólo un club facilitaría el trabajo, pero el política se está para hacer las cosas difíciles. He tenido todas las opciones posibles en los últimos meses, pasando incluso por el descenso del Lorca FC de Segunda A a Tercera por temas económicos, lo lógico para una ciudad como Lorca, sería un club, pero estoy acostumbrado a trabajar con dos, es bueno que haya pluralidad, así que no descartamos ninguna opción."

Sobre el tema de la deuda que acumula el equipo que preside Roberto Torres, el edil de deportes ha destacado que "hemos mantenido contacto durante todo el año y mi mensaje ha sido claro, siempre le he primado a que tenía que trabajar para disminuir la deuda, siempre hemos dicho de trabajar en eso. Según me ha comentado la deuda ha disminuido bastante, pero tendrá que solventarla. Lo que sí hemos hecho ha sido siempre intentar ayudar a las empresas lorquinas a las que se les debía dinero".

Durante las próximas semanas se espera que Roberto Torres viaje a Lorca para seguir tratando temas relacionados con el club, momento en el que podría hacer una rueda de prensa ante los medios de comunicación para, de esta forma conocer más detales sobre la viabilidad de la entidad y su futuro.

Hasta la fecha, las opciones que se barajan para el futuro de la entidad blanquiazul son las cuatro que se ha comentado desde DXT COPE.

1.- Continuidad de Roberto Torres al frente del club con un proyecto en Tercera División, con pocos gastos y con el objetivo de seguir buscando la reducción de la deuda.

2.- Ceder el paso a una persona o grupo inversor que estuviera interesado en el club. (Todo dependerá de la deuda final existente)

3.- Unión/fusión/absorción por parte del CF Lorca Deportiva al Lorca FC (con más opciones si se logra el ascenso a Segunda B) por lo que se conformaría un proyecto con primer equipo y filial. (También la deuda final existente en este caso sería importante)

4.- Desaparición de la entidad