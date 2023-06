Iván Buigues seguirá defendiendo la portería del Águilas

El Águilas Fútbol Club ha blindado su portería con la renovación de Iván Buigues Rico. El guardameta alicantino afrontará, así pues, su cuarta temporada defendiendo la meta del Estadio Centenario El Rubial, en el regreso del conjunto de la ciudad costera a Segunda RFEF, la cuarta división del fútbol español.

En dicha categoría, a lo largo de la campaña 2021/2022, Iván Buigues no sólo demostró sus sobradas capacidades para competir en divisiones superiores, sino que se consolidó como uno de los porteros más sólidos de todo el Grupo V, con intervenciones de mérito en todas sus apariciones en el once. Y ya no digamos en Tercera Federación, donde ha puesto su nombre al ‘Zamora’ del Grupo XIII en hasta dos ocasiones, la última esta misma temporada.

Nacido en Mutxamel (provincia de Alicante) el 10 de agosto de 1996, el ‘número 1’ de los blanquiazules se formó en las bases del Hércules, con cuyo primer equipo debutó en partido oficial con tan sólo 17 años y en Segunda División. En esos años, además, sumó titularidades en citas determinantes como una eliminatoria de Copa del Rey a doble partido contra el Fútbol Club Barcelona o un playoff con destino a la hoy conocida -por motivos de patrocinio- como Liga Smartbank.

Posteriormente, se enroló en las filas de la Unión Deportiva Logroñés, donde repetiría participación tanto en la promoción de ascenso a Segunda División ‘A’ como en el ‘torneo del KO’, y del Talavera de la Reina, su último equipo antes de aterrizar en la disciplina blanquiazul para encadenar tres años consecutivos siendo uno de los jugadores más destacados de la plantilla y, por supuesto, ser una parte fundamental los ascensos de 2021 y 2023.