Irene Jódar visita a la plantilla del CF Lorca Deportiva

Irene Jódar, edil de deportes de Ayuntamiento de Lorca ha visitado el entrenamiento del CF Lorca Deportiva para mostrar su apoyo a la plantilla y cuerpo técnico ante la situación de impagos que están viviendo.

La edil de deportes ha indicado a COPE que "me acerqué al Mundial 82 ya que quería estar con ellos para ver como se encontraban. Estuvimos un rato hablando. Desde el Ayuntamiento le mostramos el total apoyo con ellos, con jugadores, empleados, trabajadores y afición que son los verdaderos perjudicados de esta situación"

La plantilla le ha indicado que por el momento siguen sin conocer nada, de la situación del grupo de José Manuel Lago Lucio y que esperan que "las negociaciones que está llevando a cabo Joaquín Flores con varios grupos inversores".

Debido a la situación complicada que tienen los integrantes del plantel, que el uno de noviembre acumularán tres meses de impagos "desde el Ayuntamiento les vamos ayudar con un palet de agua, ya que la tienen que comprar ellos. Es algo simbólico para nosotros y a ellos les podemos ayudar en algo. También tienen problemas de ropa". Irene Jódar ha destacado que el capitán del club, Andrés Carrasco le ha trasladado su agradecimiento por el gesto que han tenido con ellos.

Jódar no sabe exactamente como está la situación de las gestiones de Flores con los nuevos inversores, destacando que "sé que Joaquín está trabajando con la mejor intención del mundo y espero que las personas nuevas que lleguen lo hagan para hacerlo bien y resolver la situación".

La actual dejadez de funciones que ha dejado la directiva del CF Lorca Deportiva ha llegado a incumplir en el protocolo de limpieza del estadio "esta semana avisamos a Puskas de que tenían que limpiarlo ellos, y la sorpresa fue que no lo habían hecho. Esta semana juega el Lorca FC y ellos no tienen porque limpiar la suciedad que no han limpiado los anteriores, de esta forma, esta semana asumiremos la limpieza del Artés Carrasco, pero a partir de la semana próxima será de los clubes"

Irene ha indicado al CF Lorca Deportiva que si no cumplen con el protocolo de limpieza dejarán de jugar en el Artés Carrasco, algo que ha sido comunicado a la plantilla, la cual ha respondido que "estarían disponibles para limpiar ellos y que esa situación no se produzca. La plantilla me ha indicado que si la directiva no paga, empleados, plantilla y técnicos cogerían las escobas y limpiarían el Artés ".