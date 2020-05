Irene Jódar nos desvela los detales de la apertura de instalaciones deportivas

La edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Irene Jódar, ha pasado por COPE, para analizar la apertura de las instalaciones deportivas con la entrada en la fase 1 de desescalada marcada por el Gobierno de España.

COMPLEJO DEPORTIVO LA TORRECILLA "ANTONIO VIDAL"

Esta instalación deportiva se abrirá durante esta semana próxima, probablemente entre jueves y viernes debido a que se está instalando el sistema de reserva por el que se debe regir. Se podrá practicar deporte al aire libre individual, como atletismo, pádel o tenis, y se deberá hacer con medidas de seguridad e higiene. No se podrán utilizar los vestuarios y los deportistas deberán ir con su material de casa y ducharse en su domicilio.

Dentro de esta instalación está el Mundial 82 "Francisco el Lomas", campo que podrá ser utilizado por el CF Lorca Deportiva en el momento que estime oportuno, aunque el club blanquiazul es el que se tiene que hacer cargo de cumplir unas normas estrictas que marca el CSD y Sanidad.

Los jugadores deberán llevar su material desde casa, no se podrán duchar en esta instalación deportiva y deberán ejercitarse de forma individual. También es obligado el procedimiento de test a la plantilla, los cuales deberán ser realizados por un médico o sanitario que conozca el procedimiento y la lectura de los datos, protocolo establecido por la RFEF para el regreso al trabajo de todos los clubes, siendo estos, los que asumirán los gastos de los mismos.

Por ahora el equipo de Ibán Urbano seguirá realizando trabajo individual en casa, siguiendo el plan del cuerpo técnico. La idea es ir poco a poco regresando al trabajo conforme se vayan conociendo las fechas definitivas para la disputa del "playoff exprés" si se puede jugar.

CENTRO ALTO RENDMIENTO VOLEY PLAYA

Según el BOE, los Centros de Alto Rendimiento o Alta Tecnificación también pueden abrir sus puertas desde este lunes. El Centro ubicado en La Torrecilla para el Voley Playa y deportistas de alto nivel no podrá abrir sus puertas ya que actualmente está ocupado por sanitarios del Hospital Rafael Méndez, dentro de esa medida establecida por la Consejería de Salud, para aislar a los profesionales que están trabajando contra el COVID19 en centros municipales.

CEJO DE LOS ENAMORADOS

Irene Jódar, edil de deportes también ha indicado que esta ruta senderista estará cerrada hasta nueva orden. Las medidas de seguridad no se cumplen en este sendero natural y hasta que la desescalada no vaya avanzando y permitiendo protocolos más livianos no se estudiará su reapertura. En este sentido, se ha vuelto a recalcar el sentido común a los deportistas para que "mantengan las medidas de seguridad cuando salgan a la calle, utilicen espacios abierto y eviten aglomeraciones. Hemos visto imágenes que no nos gusta, grupos de deportistas, varios en bicicleta juntos, debemos mirar por todos y hay que cumplir la ley"

COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE VI

Si bien esta instalación deportiva podría abrir a partir del lunes con un servicio "one to one" se ha decidido esperar a más adelante. Desde la Concejalía no ven productivo la apertura de esta gran instalación para que sólo pueda ser utilizada "por una persona por monitor. Hay mucho personal y sistemas que poner en marcha para la entrada a la instalación de un número muy reducido de deportistas. Esperaremos a que en otras fases se permita un mayor aforo". A pesar de seguir cerrada, la instalación sigue con su matenimiento habitual.

ESTADIO FRANCISCO ARTÉS CARRASCO

Durante estas últimas semanas han pasado más de 1.000 transportistas o camioneros para disfrutar del área de descanso. Duchas, aseo, comida y descanso ha sido facilitado de forma gratuita a los profesionales del transporte que no han parado durante toda la situación de emergencia de estado por el COVID19. Con la apertura de diferentes establecimientos a partir de este 11 de mayo, se estudia el cierre de este servicio, que podría ser para finales de esta semana que entra o principios de la próxima. Todo dependerá de la evolución de transportistas que se vayan recibiendo durante esta semana, donde la "normalidad" vuelve poco a poco en toda España.