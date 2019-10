Irene Jódar "apoyamos a jugadores, empleados, cuerpo técnico y aficionados del CF Lorca Deportiva"

Irene Jódar, edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca ha mostrado su apoyo a los jugadores, cuerpo técnico, afición y empleados del CF Lorca Deportiva en estos momentos tan complicados que está atravesando debido a los impagos que se acumulan. En total son dos meses, los que llevan sin cobrar y la situación cada vez es más complicada.



La edil lorquina ha señalado que "teniendo en cuenta que es una empresa privada, nos hemos ofrecido por si necesitan algo de ayuda a trabajadores y jugadores y hemos mostrado nuestro apoyo. Este viernes debe haber una solución y lo que queremos es que se solucione todo cuanto antes, el club pueda seguir compitiendo y que los jugadores cobren que es lo que tiene que hacer cuando alguien hace un trabajo".



El próximo viernes finaliza el plazo dado por los directivos al plantel lorquino, en el que indicaban que si a las 12.00 horas no se hace efectivo el pago de las deudas, dimitirían en bloque y darían un paso al costado para la llegada de posibles nuevos inversores.

Joaquín Flores, trabaja ya en la llegada de capital para aliviar la situación económica, pero tal y como indicó en COMARCAL DEPORTES, "yo sólo no puedo hacerme cargo de las nóminas de esta temporada. Estoy buscando apoyos, pero la plantilla tendrá la última palabara, habrá que renegociar contratos y dar entrada a otros jugadores para terminar el curso sin problemas".

La plantilla del equipo lorquino, no sabe cuando volverá a los entrenamientos.

Tras el partido ante El Palmar, el cuadro lorquino no se ha ejercitado ni lunes, ni martes y se espera que el trabajo de preparación del partido ante Churra se el habitual de las últimas semanas, miércoles y viernes, pero no está confirmado.