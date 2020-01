Ibiza y Unionistas de Salamanca se llevan el premio gordo

Ibiza y Salamanca han sido las ciudades en las que han caído el "Gordo" del sorteo de tercera ronda de Copa del Rey que se jugará entre el 21 ,22 y 23 de enero.

La UD Ibiza se enfrentará al FC Barcelona de Quique Setién, tras eliminar al Albacete Balompié, un partido donde se lesionó de gravedad el jugador aguileño del cuadro balear, David Morillas. El lateral zurdo sufre una rotura de tibia que le matendrá apartado de los terrenos de juego por espacio de tres a cuatro meses. El ex jugador del Lorca FC y Águilas FC, llevaba disputados hasta la fecha todos los partidos de Liga (19).

El Real Madrid se medirá en esta tercera ronda, donde entran por primera vez los equipos que han disputado la Supercopa de España al Unionistas de Salamanca. El reciente campeón de Supercopa se medirá al equipo salmantino en el que milita Góngora, el ex jugador del UCAM Murcia.

Además de estas dos eliminatorias destacadas, también hay emparejamientos donde los equipos de Segunda División B podrán disfrutar de grandes equipos, como es el caso de la UD Logroñes, de Rubén Martínez y Paredes, dos ex del Lorca FC que se medirá al Valencia o la Cultural y Deportiva Leonesa que se enfrentará al Atlético de Madrid.

El Celta de Vigo de Juan Hernández, que hasta la fecha ha jugado los dos partidos de Copa ante Azagresa y Mérida, se enfrentará al Mirándes, en el que milita otro ex del Lorca FC como es el caso del delantero brasileño Matheus.

Juan Hernández hasta la fecha lleva acumulados 184 minutos con el cuadro gallego y ha marcado dos goles en la competición del K.O. El último partido de Copa ante el Mérida jugó los 90 minutos y tuvo una ocasión de gol para adelantar a los celtiñas.



El Badalona de Pablo Pallarés, otro ex del Lorca FC bajo la denominación de La Hoya Lorca CF se medirá al Granada CF, otro primera división y el Recreativo de Huelva de Carlos Martínez y Borja García, se enfrentará al Club Atlético Osasuna, equipo de Primera división que eliminó al CF Lorca Deportiva en esta competición copera.