Ibán Urbano "El UCAM nos va exigir estar casi perfectos para sacar algo positivo"

El CF Lorca Deportiva afrontará un difícil partido este domingo a las 12.00 horas en el BeSoccer La Condomina ante el líder del subgrupo B, el UCAM Murcia, equipo que aún no ha perdido esta temporada y que con once puntos lidera la clasificación.

El cuadro de Salmerón, llega con la idea de sumar tres nuevos puntos que le afiancen en lo más alto de la clasificación de cara a la segunda fase de la competición.

Enfrente, llega el equipo de Ibán Urbano, pendiente de la evolución de Ángel Robles, ex central del equipo universitario que no pudo entrar en la convocatoria contra el Yeclano Deportivo por lesión. Los lorquinos no han ganado aún esta temporada y viajarán a Murcia con la intención de obtener su primera victoria de la temporada. Tres puntos que permitan respirar en la clasificación antes de afrontar partidos en los que los puntos valdrán doble, ya que el domingo 6 recibe en el Artés Carrasco al Granada B y termina el curso liguero de 2020 el 13 de diciembre viajando a Sevilla para medirse al filial hispalense.

A pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria, el técnico vasco espera que su equipo sea competitivo como lo ha sido en los partidos disputados hasta la fecha, donde ha obtenido poco premio para el fútbol y las ocasiones que ha creado.