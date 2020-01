Ibán Urbano "Carrasco tiene un pinchazo en el gemelo. Podríamos perderlo para dos semanas"

Ibán Urbano se mostró satisfecho por el trabajo de los suyos en la victoria 3-0 ante el Águilas FC y habló del debut de Sergio Piñero y la lesión de Carrasco. El técnico vasco también analizó la llegada de Mussoni y Baroni, dos jugadores que aún no pueden jugar con el equipo lorquino y las peticiones que ha solicitado antes del cierre de mercado. Mussoni aún no tiene la baja del Mazarrón y Tomás Baroni espera tener una ficha libre para incorporarse a los partidos. Urbano habló sobre Barrenetxea, indicando que no es la pieza que están buscando pero no descartando su incorporación si no llega lo que se ha pedido.