Hugo Issa "el Real Murcia es el favorito, pero iremos a ganar"

Hugo Issa atendió a los compañeros de La7 Región de Murcia en la previa del derbi regional ante el Real Murcia CF. El empresario argentino analizó el partido contra el equipo grana donde destacó que "el Real Murcia es favorito pero la historia es para los libros. En el campo seremos once contra once e iremos a por el partido, iremos a ganar"

El presidente del conjunto blanquiazul también analizó la situación de pandemia que está atravesando el fútbol regional y las dificultades que están atravesando los equipos para sacar adelante los presupuestos.

A preguntas de Teresa García, compañera de La7 Deportes también habló de la posibilidad de una fusión de los dos equipos, a lo que respondió que "es una historia muy larga. Entiendo que una ciudad como Lorca merece un equipo fuerte, si la unión pudiera ser efectiva, pero se ha intentado en varias ocasiones y no se ha logrado. Yo estoy abierto a que las cosas se hagan de la mejor manera. Cuando una parte quiere y la otra no, se hace difícil, estos temas es como los matrimonios, se hace a dos, estamos interesados en que algún día se produzca, pero habrá que esperar"