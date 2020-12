Hugo Issa "Hay que meter mano al equipo, no se puede ser indolente"

El presidente del CF Lorca Deportiva atendió a COPE tras el empate a dos contra el Granada B. El presidente blanquiazul destacó que los errores están siendo claves en el devenir del equipo "tenemos errores y sobran las palabras, el primer gol es un error. Hicimos un punto, no nos sirve, antes que cero es mejor, pero este equipo necesita sumar de tres ya "

Issa destaca que "debemos estar tranquilos y pensar en el último partido contra el Sevilla Atlético y pensar en el próximo semestre". El equipo lorquino afrontará el próximo domingo a las 11.00 horas, el último partido del 2020 en Liga y tres días después el choque de COPA. Tras esos dos partidos, habrá un parón hasta inicios de enero, cuando se dispute la segunda ronda de Copa si logra pasar la primera y el primer partido del 2021 contra el Linares. Partidos claves donde hay que sumar algo positivo ya que la situación es difícil como destaca el ex jugador argentino y para ello hay que dar un vuelco con la llegada de nuevos jugadores que refuercen la plantilla y el bloque, "la situación es complicada y hay que meter mano al equipo, debe haber entradas y salidas, ya que no se puede ser indolente, el equipo reacciona, trabaja y lo deja todo, pero no da." El partido contra el Recretavio Granada fue el primero de la era post Ibán Urbano y los errores volvieron a ser los mismos, fallos en defensa y goles claros que no se transforman, para el presidente, fallos que no se pueden disimular en esta categoría "El equipo se vacía y lo da todo, pero se cometen errores que no son propios de la categoría, en tercera se disimulan, pero aquí son notorios".

El equipo necesita sumar de tres en tres, pero Hugo Issa no quiere cometer fallo en la elección del nuevo técnico, destaca que han sido 30 propuestas las que han llegado y se estudiaran todas "nos han llamado y ofrecido hasta 30 entrenadores, esta semana haremos un filtro y trataremos de llegar en base a una reunión. Tenemos que conocernos y saber lo que le falta al equipo, lo que tiene y lo que no. Llegará el entrenador pero no el primero que encontremos"

El perfil de ese nuevo entrenador será, "un entrenador que nos ofrezca un equipo más intenso, el equipo juega bien y crea peligro, pero tiene errores y nos hace falta un equipo más intenso", eso sí, no hay prisa para su llegada antes del final del 2020, "son más temas psicológicos que de trabajo, no nos vamos a apresurar, de cara al próximo semestre veremos".