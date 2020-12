Hugo Issa busca el relevo de Ibán Urbano en la comarca

"Tenemos más de 30 propuestas encima de la mesa", esas fueron las declaraciones de Hugo Issa, presidente del CF Lorca Deportiva al ser preguntado por COPE tras la destitución de Ibán Urbano.

El equipo lorquino, desde la salida del técnico vasco ha empatado un partido contra el Recreativo de Granada y ha perdido contra el Sevilla Atlético. El presidente argentino también destacó que no hay prisa en incorporar un entrenador y aprovechando el parón invernal se tomará la decisión con tiempo.

Según ha podido saber COPE, la idea es contar con un entrenador de la comarca, por lo que el círculo se estrecha. En la mente del presidente blanquiazul está la incorporación de 3-4 fichajes para el inicio del 2021 y dar un salto de calidad a la plantilla, algo justa para el reto de mantener la categoria.

De esta forma, se estaría hablando de reforzar todas las líneas, defensa, centro campo y ataque. Además en el banquillo se opta también por alguien que conozca a la plantilla y ahí entran los nombres de Sergio Sánchez, ex del equipo de la Ciudad del Sol y de Juan José Asensio, ex del Mazarrón CF. Son dos nombres que toman fuerza en la últimas horas, así como el de Carlos Peña, hombre que tomado el relevo en el banquillo del Nacional Juvenil tras la destitución de Nacho Alonso. Hugo Issa, podría buscar la solución dentro del club, con un hombre que ha pasado por la dirección deportiva de las bases y ahora en el banquillo del nacional y que contaría con la experiencia de haber vivido en vestuarios de Primera y Segunda División, como es el caso del Getafe CF, Valladolid o Lorca FC.

Parece que la incorporación no llegará antes del partido de COPA contra el CD Numancia, pero se podría precipitar la llegada del nuevo técnico si queda todo cerrado en las próximas horas.

Son tres nombres que están encima de la mesa, pero también existe la posibilidad de incorporar un hombre de confianza de Hugo Issa, alguien con experiencia en el fútbol sudamericano y que intentara dar un vuelco a la situación. Tras el partido de Copa, si no se pasa eliminatoria, no habrá partidos oficiales hasta el 10 de enero, cuando el Linares Deportivo visite el Artés Carrasco. Posteriormente el Córdoba CF será el equipo que rinda visita al estadio lorquino, por lo que serán dos partidos que marcarán el devenir de la competición.

En caso de que el cuadro blanquiazul elimine al CD Numancia, la llegada de técnico podría precipitarse ya que el 6 de enero, se jugaría la segunda ronda de esta competición en casa.



También según ha podido saber esta redacción en las últimas horas varios filiales y equipos de Italia se han interesado por Cellou. El joven jugador del equipo lorquino, 19 años, está siendo uno de los jugadores destacados del CF Lorca Deportiva y estaría muy cerca su salida de la entidad. El mercado de fichajes se abre en enero, y lo que está claro, es que en el equipo lorquino, habrá entradas y salidas para buscar una reacción e intentar salvar la categoría de bronce.