Hortal y Legaz viajarán a Sevilla con el CF Lorca Deportiva

Ibán Urbano ha recibido buenas noticias de cara al viaje a Sevilla para medirse ante el Real Betis B este domingo a las 18.00 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El técnico vasco podrá contar con el portero Hortal y el centrocampista Legaz tras dar negativo en la prueba PCR a la que se sometieron este viernes. Los dos jugadores se quedaron fuera del partido jugado en casa ante el CD Ejido tras dar positivo en COVID19, pero ya han superado la enfermedad, tras estar una semana asintómticos y bien de salud. Los jugadores que han estado en cuarentena, junto al resto de la expedición viajarán este domingo a las 7.30 horas rumbo a Sevilla donde tienen prevista su llegada a las 13.00 horas aproximadamente.

Tras la comida y un pequeño descanso, los jugadores partirán al complejo deportivo verdiblanco para disputar el partido ante el colista del subgrupo, situación que el técnico blanquiazul considera circunstancial "llevamos pocas semanas de liga, pero es cierto que no hay que dejar pasar más oportunidades debido a lo corta que es la competición".

Ibán Urbano no podrá contar con Nizzo que ha sido operado con éxito de la rotura de tendón de Aquiles y tampoco con el delantero Carrasco, que cumplirá su tercer partido de sanción.

Las dudas en el once serán precisamente el estado físico de los dos jugadores que han pasado la COVID19, Hortal y Legaz. El arquero murciano si podría volver a la portería en detrimento de Iván Martínez que hizo un buen encuentro contra el Ejido.

Luismi podría seguir en banda, tras la inactividad del argentino. El resto del once podría mantenerse por parte de Urbano, quedando de la siguiente manera.

Hortal bajo palos, Emilio Iglesias, Baroni, Galiano y Sergio Rodríguez en defensa, con el trivote del centro del campo marcado por Serrano, Higgins y Marconato. Luismi por banda derecha, Oliva por izquierda y Mussoni en punta de ataque.

El partido será dirigido por el canario Lucena Perdomo, Alejandro. El equipo lorquino regresará a Lorca tras el partido.



DERBI SIN PÚBLICO

El equipo está centrado en el partido ante el Real Betis B, pero de reojo ya está preparando el partido ante el Real Murcia CF que se jugará el domingo 8 de noviembre a las 17.00 horas en el Artés Carrasco. El primer derbi de la temporada se jugará sin público tras un comunicado emitido por el club en sus redes sociales. La situación sanitaria no mejora y desde las autoridades regionales se está instando a la prudencia y a medidas estrictas en la población y deporte no federado.

Hasta el momento, el club cuenta con casi un centenar de socios que han pasado por la sede del club situada en la calle Lope Gisbert 44, para retirar su carnet de abonado. Los precios disponibles son de 80 euros para jubilados y pensionistas y de 100 euros para adultos, aunque también existen otras modalidades, además de poder ser "socio oro" o "socio plata" a un módico precio de 3,99 euros y 0.99 euros respectivamente. Los socios oro, dispondrán de un descuento del 10% para abonarse.

El club también ha llegado a un acuerdo con la plataforma FOOTERS, por lo que sus partidos se podrán seguir a través de este canal.