PÚBLICO

No habrá público en los estadios de la Región hasta nueva orden

Irene Jódar, edil de Deportes del Ayuntamiento de Lorca destaca que "siendo coherentes y responsables decidimos que no hubiera público en los estadios y pabellones" Irene Jódar subraya que con casi mil casos diarios de COVID19 en la Región, era lógico no permitir entrada de público "Se decidió por unanimidad que no hubiera púbico hasta la mejoría de la situación"