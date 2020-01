Grassi ficha por el Águilas FC

El Águilas FC se ha reforzado con la contratación del centrocampista argentino ex del Lorca FC, Francisco Grassi. Grassi reforzará el equipo costero tras las salidas de varios jugadores y así permite disponer de una pieza de garantías en diferentes zonas del terreno de juego para el técnico Paco Lorca.

Grassi, puede jugar tanto de lateral izquierdo, pivote defensivo o mediapunta y aportará al equipo blanquiazul peligro a balón parado debido a su buen golpeo del esférico.

Grassi abandonó el Lorca FC tras la polémica con la implantación de la nueva aplicación "Real Manager Football" y salió de la entidad lorquina junto a Cencillo, Korolev, Hamza y Cichero.

Fran Grassi ha jugado un total de 12 partidos con la camiseta lorquina y dará oxigeno a la mermada plantilla del Águilas tras la salida de Barrenetxea, Javi Piñero, Vicente Meca, Ballesta y Edu Serrano.

Este fin de semana, el futbolista argentino podría debutar ante el CAP Ciudad de Murcia, partido que se jugará el domingo a las 16.30 horas en el José Barnés y para el que Paco Lorca no podrá contar con Emilio lesionado, ni Perico y Rubén Primo sancionados, este último quien cumplirá el segundo de los cuatro partidos tras ser expulsado.