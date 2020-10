El Gobierno permite la entrada de público en estadios y pabellones, con previsión para noviembre.

Habrá público en los estadios y pabellones deportivos de la Región de Murcia, pero no antes de Noviembre. Ese es el acuerdo que se ha alcanzado en la comisión deportiva del gobierno regional mantenida esta mañana con representantes de clubes de categoría nacional y donde han estado presentes por videoconferencia la edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Irene Jódar, el edil del Ayuntamiento de Águilas, Cristóbal Casado, Hugo Issa presidente del CF Lorca Deportiva y representantes del RITEC CBM Águilas.



Según el acuerdo, se modificará el protocolo en el apartado de público, siendo aprobado el próximo Jueves por el Gobierno Regional y no siendo publicado antes del próximo viernes en el BORM. A partir de ahí, los equipos deberán presentar un Plan de Contingencia, donde expondrán su modelo para permitir la entrada de público a sus instalaciones, teniendo que ser aprobado posteriormente por la dirección general de deportes.

Los clubes serán los encargados de controlar el acceso de público, que deberá estar sentado, con mascarilla y una distancia de 1,5 metros en todos los sentidos. A la entrada de la instalación se deberá tomar la temperatura. En los estadios y pabellones deberán existir zonas de gel hidroalcohólico y los asientos disponibles bien señalados. Todo ese protocolo deberán cumplirlo los clubes con voluntarios o trabajadores.

No habrá zona de cantina y cada club además, deberá contar con un encargado de protocolo.