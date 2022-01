Gaspar Campillo presenta su renuncia al banquillo del Águilas FC

Gaspar Campillo ha renunciado al banquillo del Águilas. El hasta ahora entrenador blanquiazul presentó su dimisión al presidente, Alfonso García, al frente del equipo tras la conclusión del partido ante el Atlético Mancha Real.

En este sentido, el máximo mandatario ha aceptado la salida del banquillo del técnico alicantino y ha emprendido ya la búsqueda de un nuevo entrenador. El nuevo inquilino del banquillo de El Rubial, además, participará en la formación del nuevo cuerpo técnico y decidirá sobre el papel de los actuales integrantes del staff.

Gaspar Campillo, que se mantendrá al frente de la dirección deportiva trabajando en la confección de la plantilla que ha de revertir la situación actual del equipo en la segunda vuelta, ha querido despedirse del banquillo con el siguiente comunicado:

“Estimada afición.

Ayer fue uno de los peores días de mi vida, jamás había pasado tal sensación de impotencia, después de una semana de gran trabajo por parte de todo el equipo, en el campo nos salió todo lo contrario a lo que habíamos entrenado, es más, después de dos jornadas con una gran imagen, pensaba que el equipo iba a ir hacia arriba como un cohete porque hay plantilla de sobra para no estar en esta posición. Tras ver la ilusión con la que viajaron los aficionados a Mancha Real y la imagen que ofrecimos, sólo puedo pedir perdón, y no puedo seguir ni un minuto más en el banquillo.

El escudo, el esfuerzo que está haciendo el presidente y el amor que le tengo a este club está por encima de mis intereses propios. Por todo ello, le he entregado mi dimisión inrevocable al Alfonso García, porque creo y estoy convencido que hay un equipazo y sólo falta un revulsivo que les haga creer a los jugadores que son mejores de lo que estamos demostrando. Estoy convencido que con vuestro apoyo y cariño este equipo nos va a dar muchas alegrías y sólo necesita creerselo, pero los futbolistas os necesitan, necesitan vuestra ayuda una vez más, como la sentimos la temporada pasada con el ascenso de categoría. Siento no haber podido cumplir mi sueño de haceros felices y haber conseguido todos los triunfos que os merecéis. Quiero agradecer la confianza incondicional que ha tenido el presidente hacia mi persona desde el primer momento, jamás lo olvidaré, a mi cuerpo técnico, que ha sido mi familia dentro y fuera del campo, con los que he pasado trabajando más tiempo que con mi familia, gracias por vuestro sacrificio y las horas que le habéis dedicado, a los grandes trabajadores que tiene este club y que hacen un trabajo sensacional, oficinas, prensa, limpieza, el encargado del césped, Atanasio, que es un verdadero fenómeno, y a mis jugadores, que sé que van a demostrar el porqué los fichamos para defender el escudo del Águilas.

Hay un gran vestuario, y estoy seguro que en poco tiempo volveremos a la senda de las victorias. Siempre seré un aguileño más. ¡¡Macho Águilas!!”