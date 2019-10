Flores "si esta semana no, espero dejarlo todo cerrado a la siguiente"

Joaquín Flores atendió a DXT Cope Lorca durante la entrega de los reconomientos que realizó el Ayuntamiento a las empresas que han colaborado en los Juegos Deportivos del Guadalentín en este 2019. El empresario lorquino, viene apoyando diferentes actividades deportivas en los últimos años y es un patrocinador habitual de las Olimpiadas Lorquinas.

El que fuera presidente de la entidad confirmó a Cope que "estamos negociando con posibles inversores, hay que pasarles toda la documentación y que la analicen para que vean que todo es viable."

Este próximo viernes día 1, se cumplirán tres meses de impagos y por lo tanto, el empresario Joaquín Flores está agilizando todos los trámites para que se pueda encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. El club sigue acumulando deuda, hasta el punto que se deben,tres mensualidades (no se ha pagado nada desde que llegaron los inversores en julio), más gastos de restaurantes, hoteles, ropa, limpieza del Artés y autobuses.

La situación es delicada y la gestión con el nuevo grupo inversor sudamericano, está avanzando de forma lenta, pero segura "Se van dando pasos lentos, lo primero es mi trabajo, pero lo que te comento, vamos pasando información y se van dando pasos firmes y despacio".

La evolución de las negociaciones está siendo positiva según el que fuera dirigente del CF Lorca Deportiva que está tratando de encontrar viabilidad al club. Para Flores, los próximos días serán determinantes "yo tengo confianza en que la semana que viene se pueda cerrar algo, tengo confianza, pero hasta que no esté todo firmado no puedo decir nada más seguro".

Y es que el futuro de la entidad no depende sólo de las gestiones que está realizando Flores y de la renegociación de los contratos con la plantilla, también depende de la salida de los actuales dueños que hasta la fecha han incumplido todas y cada una de las promesas que han dado al club. Para que la llegada del nuevo grupo inversor sea efectiva, José Manuel Lago Lucio y su directiva, tienen que dar un paso al costado y facilitar la llegada de los nuevos dueños "he hablado con Puskas y me ratifica que no quieren ser un problema para el club, que no les ha salido bien lo que tenían visto y que se tienen que salir, saldrían sin ningún problema".

La plantilla cumplirá el próximo viernes tres meses de impagos, aunque algunos jugadores han cobrado del fondo de emergencia de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Unos 7 futbolistas han cobrado emolumentos del sindicato de jugadores, pero ese dinero tendrá que ser devuelto en el momento en el que cobren, y en su defecto, se denunciará al club a final de temporada, lo que su impago podría conllevar el descenso administrativo de categoría.

Flores ha indicado que ha hablado con "los capitanes, les he dicho que cuando haya algo más seguro se lo diré. Es verdad que hay jugadores que quieren salir, han hablado con Puskas y supongo que analizará su situación, veremos como va todo durante los próximos días. Sobre lo de AFE no creo que sea problema, al final en el club no hay más deuda que los tres meses de nóminas y unos 8.000 euros en gastos varios como restaurantes, hoteles, etc... ellos lo tienen ya todo encima de la mesa"

El nuevo grupo empresarial estaría interesado en gestionar cuanto antes el club, liquidar las primeras deudas y trabajar de cara al futuro más inmediato. No se conocen más detalles de este nuevo grupo inversor, con capital que llegaría de Sudamerica y que le gustaría contar con Joaquín Flores en la directiva "me han pedido que trabaje con ellos, si se hacen las cosas serias o como a mí me gustan que se hagan, les ayudaré, pero ya lo he dicho, será desde fuera, mi intención es irme a las bases. Les podré ayudar y ya está, pero yo quiero irme a las bases"