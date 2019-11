Fernando Chavero "primero tenemos que reaccionar y mejorar, luego buscaremos refuerzos para entrar en playoff"

El presidente del Águilas FC, Fernando Chavero, atendió a los micrófonos de COPE para hablar de la llegada de Paco Lorca y el futuro de la entidad que se centra en dos actuaciones. La primera, la reacción del equipo en la tabla clasificatoria y la segunda la llegada de nuevos fichajes en el mercado de invierno. Chavero confía en mejorar los números obtenidos hasta la fecha, que la plantilla reaccione y no haya "jugadores acomodados" y la incoporación de nuevos futbolistas que apuntalen el bloque para optar al playoff, objetivo de la entidad costera a final de temporada.

Paco Lorca debutará este sábado en Tercera División y lo hará en un banquillo que conoce perfectamente como es el del Rubial. El partido se jugará el sábado a las 19.00 horas ante el Huércal Overa en el que podría debutar el ex del CF Lorca Deportiva, Antonio Sánchez.

El lorquino llega a este partido con Bruno Caballero y Emilio lesionados y con Perico que a priori no jugará ya que desde la entidad le indicaron que no continuará. Falta el acuerdo entre jugador y club para cerrar su salida.

Ramón Arcas ha recibido el alta médica y entrena con normalidad con el resto de compañeros.