Donde y cuando juegan los protagonistas de la comarca en Primera y Segunda RFEF

Avanzan las semanas y nos metemos en la tercera jornada de PRIMERA RFEF y segunda jornada en Segunda RFEF.

En PRIMERA RFEF destacamos el Real Murcia - Atlético Sanluqueño que se jugará este sábado a las 20.30 horas en el Enrique Roca Nueva Condomina. Será la segunda jornada consecutiva del equipo de Munúa en casa, tras el pinchazo ante el Córdoba, donde cayeron por 1-3.

Los granas, reciben al Atlético Sanluqueño que sólo suma un punto y llega necesitado a las primeras de cambio a tierras murcianas. Koke, Cordero, Airam... son varios los nombres importantes del equipo dirigido por Iriondo y que deben reaccionar.

ATLÉTICO BALEARES - MÁLAGA CF. ESTADIO BALEAR. DOMINGO 12 HORAS.

Baleares y Málaga CF se verán las caras en esta tercera jornada y donde los dos equipos necesitan los tres puntos, después de que los locales no conozcan la victoria y los malagueños sumen 3 puntos. El cuadro de la Costa del Sol está llamado a no dejar escapar puntos, ni en casa ni fuera, y por lo tanto por historia y necesidad, debe sumar de tres y gestionar la ansiedad de ganar si o sí.

Juan Hernández jugó el partido inaugural de titular, pero tuvo que esperar desde el banquillo ante el Atlético de Madrid B. Veremos si Sergio Pellicer opta por dar entrada al lorquino de inicio, o como revulsivo en la segunda parte para buscar velocidad y desborde en los últimos minutos.

Por su parte, Jero Lario ha sido titular en los dos partidos que ha jugado el Atlético Baleares. La semana pasada, cerca estuvo de detener el penalti a Gallar en el duelo de equipos de las Islas Baleares.

Los dos equipos no pueden pinchar más.

ALCOYANO - UD IBIZA. EL COLLAO. DOMINGO 12 HORAS.

La UD Ibiza llega junto al Castellón como líder del grupo 2 de Primera RFEF al sumar los seis puntos que se han disputado hasta la fecha. El pasado domingo, un gol en la recta final del partido ante el Baleares le dio la victoria al equipo pitiuso que visitará el siempre difícil Collao de Alcoy. Allí espera el equipo alicantino donde Farru aún no ha debutado. Ha entrado en la convocatoria de los dos partidos disputados, pero aún no ha llegado a vestirse de corto.

El equipo de Alcoy quiere hacerse fuerte en casa donde ya ganó en la primera jornada al Atlético Sanluqueño.

SD LOGROÑÉS - SESTAO RIVER. LAS GAUNAS. DOMINGO 12 HORAS.

En el grupo I, el Sestao River buscará la primera victoria del curso. El aguileño Álex Jiménez terminó contento tras disputar sus primeros minutos con la camiseta del equipo vasco, a pesar de la derrota 0-1 ante la Ponferradina. El jugador internacional por España en categorías inferiores saltó al terreno de juego en el minuto 78 y poco pudo hacer, pero las sensaciones fueron positivas.

Este domingo, visitarán Las Gaunas, donde la SD Logroñés quiere seguir marcando un paso positivo como en temporadas anteriores. Los riojanos suman tres puntos y el Sestao River sólo uno, por lo que la victoria empieza a ser necesaria.

** SEGUNDA RFEF

RACING CARTAGENA - LA UNIÓN ATL. GÓMEZ MESEGUER. DOMINGO 12 HORAS

El Racing Cartagena visitará a La Unión Atlético en lo que será el primer derbi de la Región de Murcia dentro del grupo IV de la Segunda RFEF en la actual campaña. El equipo portuario se impuso 0-1 en la primera jornada al Antoniano y quiere seguir sumando de tres ante un rival directo como es el equipo de Palomeque que perdió en el debut ante la Balompédica Linense.

El Mar Menor, ahora con la nueva denominación ya destacó el año pasado por el buen arranque de curso que tuvo, y este año quiere repetir y si es posible mantener el ritmo durante todo el curso. El aguileño Diego Ruiz fue titular y se espera que siga siendo uno de los pilares defensivos del equipo de Motos.

CÁDIZ B MIRANDILLA - YECLANO DEPORTIVO. CIUDAD DEPORTIVA DEL CÁDIZ. 12 HORAS.

El Yeclano Deportivo también arrancó bien ante uno de los equipos favoritos a estar en la parte alta de la clasificación a final de curso. Se impuso 1-0 al Estepona y viaja a Cádiz para medirse a un complicado y duro rival como es el equipo amarillo entrenado por Alberto Cifuentes, ex portero del Real Murcia y La Hoya Lorca CF.

Adrián Hernández, sabedor que en casa se escaparán pocos puntos, buscará algo rentable en tierras andaluzas que le permita mentener la media inglesa de ganar en casa y no perder fuera, lo que garantiza la permanencia. El portero lorquino Sergio Díaz se espera que siga siendo titualr así como Andrés Rodríguez. Los dos jugadores tuvieron una buena participación ante el equipo malagueño del Estepona.

BALOMPÉDICA LINENSE - BETIS DEPORTIVO. MUNICIPAL DE LA LÍNEA. 19 HORAS

Se miden en La Línea de la Concepción dos equipos que comenzaron con victoria el curso. La Balona de Sergi, arrancó con tres puntos ante La Unión Atlético y dejando buenas sensaciones de equipo serio y muy equilibrado. El Betis Deportivo sufrió más ante el Cádiz B, pero obtuvo los tres puntos en la recta final en el duelo de filiales que acabó 2-1. La sorpresa fue la presencia de Ginés Sorroche en el banquillo tras una buena pretemporada donde fue convocado con el primer equipo al stage en Alemania y ha marcado dos goles en partidos de preparación. En la primera jornada saltó al terreno de juego en el minuto 70 .