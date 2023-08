¿Dónde y cuándo juegan los protagonistas de la comarca en Primera y Segunda RFEF?

PRIMERA RFEF

MÁLAGA CF - ATLÉTICO DE MADRID B. LA ROSALEDA. SÁBADO 21.30 HORAS

El Málaga CF de Juan Hernández debutará en La Rosaleda este sábado a las 21.30 horas de este sábado 2 de Septiembre. Será el primer partido de equipo malagueño en Primera RFEF en casa y el "invitado" es el Atlético de Madrid B que comenzó con buen pie la competición al sumar una victoria. El equipo de Tevenet será un hueso duro para los malagueños que se tienen que aclimatar a la competición lo antes posible.

El primer partido en Castalia demostró la dura que será la Primera RFEF y si no se está fino la temporada puede ser larga. La derrota por 2-1 ante el Castellón obliga a obtener los tres puntos en su terreno de juego.

Juan Hernández jugó 70 minutos en Castellón y se perfila de titular en el primer partido como local.

UD IBIZA - ATLÉTICO BALEARES. CAN MISES. SÁBADO 21.30 HORAS.



La UD Ibiza de Alain ganó en la primera jornada ante un duro rival como es el Córdoba. 2-3 para los pitiusos que recibirán en su terreno de juego al Atletico Baleares de Jero Lario. Alain no ha debutado aún, mientras que el arquero lorquino, fue titular en el empate 1-1 ante el Algeciras.

La lesión de Alain, que le ha dejado fuera de varios partidos en pretemporada, le pueden hacer difícil entrar en dinámica de equipo titular, pero su gran rendimiento el curso pasado es una buena carta de presentación en los celestes.

Será el primer enfrentamiento de lorquinos esta temporada en la tercera categoría del fútbol español, Alain VS Jero Lario.

INTERCITY - CD ALCOYANO. SAN JUAN. DOMINGO 21.30 HORAS

El Alcoyano de Farru también comenzó con buen pie la temporada. Victoria 3-1 ante el Atlético Sanluqueño que se llegó adelantar en el marcador, pero que terminó perdiendo 3-1 en El Collao.

Farru no ha debutado y podría hacerlo en próximas jornadas, tras estar reciente su incorporación procedente del FC Cartagena.

El derbi alicantino ante el Intercity de Sandroni, es una buena piedra de toque para meter en la bolsa puntos importantes que le eviten sufrir en la recta final de la temporada.

El Intercity llega a este partido tras perder en la primera joranda y necesitará un buen partido y sumar los tres primeros puntos en casa para no empezar a sentir los primeros nervios del curso.

SESTAO RIVER - PONFERRADINA. LAS LLANAS. DOMINGO 20.30 HORAS

En esta jornada dos se incorpora otro futbolista de la Comarca a la Primera RFEF. Se trata del aguileño Álex Jiménez que tras hacer la pretempora en algunos entrenamientos con el primer equipo del Villarreal de Quique Setién ha llegado en calidad de cedido al Sestao River, equipo vasco que empató 1-1 ante Unionistas de Salamanca en la primera jornada.

Álex Jiménez podría debutar con la camiseta del Sestao ante el líder del grupo y recién descendido de Segunda A como es la Ponferradina, favorito para optar al ascenso.

El jugador internacional con España en categorías inferiores, quiere ofrecer su mejor versión en el equipo de Las Llanas y convencer al cuadro castellonense para un futuro poder jugar en uno de los equipos punteros del país.

Sestao River - Ponferradina, es un partido con sabor a duelo por grandes cosas.

SEGUNDA RFEF

ANTONIANO - RACING CARTAGENA MAR MENOR. DOMINGO 12 HORAS. MUNICIPAL DE LEBRIJA

El Racing Cartagena Mar Menor afronta su segunda temporada en Segunda RFEF, la primera con esta nueva denominación tras dejar San Javier y convertir la ciudad de Cartagena como su sede social.

El equipo de Motos inicia la liga con una plantilla renovada y con muchos jugadores de la Región de Murcia, entre ellos, Diego Ruiz, ex capitán del Yeclano Deportivo que afronta una nueva aventura en la cuarta categoría del fútbol español.

Diego Ruiz ha ido creciendo como futbolista, convirtiéndose en un jugador más serenado y con las ideas claras, lo que hace ser uno de los pilare del equipo.

El objetivo del Racing Cartagena será comenzar con buen pie como el curso pasado, lograr un buen colchón de puntos e intentar no perder velocidad de crucero conforme avancen las jornadas. Su primer rival será un recién ascendido como el Antoniano de Lebrija, que tendrá por objetivo la permanencia.

LA UNIÓN ATLÉTICO - BALOMPÉDICA LINENSE. DOMINGO 18.00 HORAS. MUNICIPAL DE LA UNIÓN.

La Balona rendirá visita a La Unión Atlético. El equipo minero, recién ascendido, ha creado un bloque con el que optar a la pemanencia en el siempre complicado grupo IV. El equipo andaluz cuenta en sus filas con Sergi Fernández Monteverde, centrocampista lorquino que regresa al club gaditano tras un año en el filial del Cartagena.

Futbolista con calidad y buena visión de juego, se formó en el Lorca CF Base y tuvo oportunidad de jugar en Tercera División con el Lorca FC y CF Lorca Deportiva. Tras un paso por el Cádiz B, fichó por la Balona, equipo al que ahora vuelve. El objetivo del cuadro de La Línea es el de ascender de categoría.

YECLANO DEPORTIVO - CD ESTEPONA. DOMINGO 18.30 HORAS. LA CONSTITUCIÓN

Otro año más, el Yeclano Deportivo se tiene que regenerar y con un bloque muy renovado intentará no renunciar a nada. El cuadro de Adrían Hernández será un rival difícil de batir, más si cabe en su terreno de juego, La Constitución, donde se hace fuerte y obtiene gran rentabilidad de puntos durante la temporada.

En el equipo azulgrana este año militarán dos jugadores de Lorca. El arquero Sergio Díaz y el central Andrés Rodríguez. Los dos han contado con minutos en pretemporada y se perfilan titulares para el debut ante el Estepona.

Sergio Rodríguez fue pretendido por el CF Lorca Deportiva este verano, pero tras una buena campaña en el Racing Murcia de Perona, llegó la llamada del equipo de Yecla y no quiso perder la oportunidad de jugar en superior categoría.

Sergio Díaz, llega siendo un portero maduro tras su paso por el UCAM y Cartagena, equipos en los que ha estado intercalando el primer equipo y el filial.

BETIS DEPORTIVO - CÁDIZ CF MIRANDILLA. DOMINGO 19 HORAS. CIUDAD DEPORTIVA LUIS DEL SOL

Segunda temporada en el filial del Betis para Ginés Sorroche. El joven centrocampista se ha convertido en una de las perlas de la cantera verdiblanca tras convertirse en subcampeón de la Copa de Campeones con el Betis de División de Honor, y volver a tener la confianza de Pellegrini, el técnico chileno que ha contado con el jugador de Lorca para un nuevo stage de pretemporada del primer equipo.

Su buen golpeo de balón, su disparo a media distancia puede ser determinante para romper los partidos que se presentan duros y sin ocasiones.

Ginés Sorroche será uno de los futbolistas a seguir no sólo del Real Betis B, será un jugador a seguir y tener muy en cuenta en la competición.

ÁGUILAS FC - CD MANCHEGO. CENTENARIO EL RUBIAL. DOMINGO 18.30 HORAS

El aguileño Ramón Arcas deberá esperar unas semanas para poder debutar en Segunda RFEF este curso 23/24. El jugador lesionado, no ha tenido minutos en la pretemporada y los servicios médicos de club están pendientes de su evolución. Los problemas de rodilla, esperan desde la entidad aguileña que no vayan a más y esperan que en el plazo medio de tiempo el jugador pueda estar disponble para Sebas López.

Ramón Arcas es uno de los buques insignia del cuadro aguileño, que tras un año en Tercera División, vuelve a la Segunda RFEF con el objetivo de dar guerra y estar en la parte alta de la clasificación. Fichajes como el de Isi o Francis Ferrón, así lo corroboran.