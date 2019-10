La directiva del CF Lorca Deportiva no paga y el club queda a la deriva

El CF Lorca Deportiva está viviendo sus peores horas de las últimas semanas. Esta mañana, se cumplió el plazo dado por la directiva para afrontar la deuda que mantiene con jugadores, cuerpo técnico, empleados y proveedores, plazo que ha pasado sin hacerse efectivo el pago de las cantidades adeudadas. Ninguno de los representantes del club han pasado por el entrenamiento del equipo lorquino y sólo se han limitado a pasar un escueto mensaje por whassap.

Los jugadores blanquiazules están en una situación complicada, sin cobrar y viendo que el futuro cada vez es más negro. Joaquín Flores, ex presidente de la entidad lorquina, ha pasado por el Mundial 82 para indicarles a los jugadores que no se puede hacer cargo dell equipo debido al alto montante económico que habría que afrontar y en las últimas horas está gestionando la llegada de alguna empresa que se pueda hacer cargo del club, pero no hay nada cerrado.

Según ha podido saber DXT Cope, los actuales directivos podría dimitir en la próximas horas y dejar el club descabezado y sin gestión.

La situación es más que delicada, en la previa de un partido ante Churra, donde los jugadores tendrán que desplazarse en sus coches, ya que la empresa de autocares ha indicado que ante las deudas no pone a disposición un autobús para viajar.

Algunos futbolistas están pensando en abandonar la entidad lorquina y otros podrían hacerlo en las próximas semanas.

Situación complicada que nos ha detallado en los micrófonos de COPE, uno de los capitanes, Luismi López