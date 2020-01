El derbi entre el Águilas FC y el CF Lorca Deportiva se jugará el domingo a las 16.30 horas

El derbi entre el Águilas FC y el CF Lorca Deportiva se jugará el domingo 19 a las 16.30 horas en El Rubial. El partido llega en dos momentos diferentes para cada equipo. Los aguileños lo hacen con una racha de seis partidos sin ganar y con una plantilla bastante corta. Paco Lorca no podrá contar con Bruno Caballero y Emilio, y además ha visto como en las últimas horas han salido de la entidad, Edu Serrano, Javi Piñero e Iñigo Barrenetxea.

El objetivo será tener un once lo más competitivo posible y luchar de tú a tú ante el segundo clasificado, el CF Lorca Deportiva que llega tras perder en casa ante Minerva.

Los de Ibán Urbano podrían contar con Mussoni, tras salir Pinteño. Pendientes de Sergio Rodríguez, que se perdió el partido ante Minerva al estar lesionado.



Por su parte el Lorca FC jugará el domingo a las 12.00 horas ante el Churra. Roberto Torres, podría dar a conocer el nombre del entrenador en las próximas horas, tras realizar varias entrevistas con posibles encargados del banquillo blanquiazul. El nuevo entrenador, tendrá que asumir el rol dentro del organigrama del equipo lorquino, donde la aplicación móvil REAL MANAGER FOOTBALL tendrá mucho protagonismo.