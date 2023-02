"Chiky" Ardil convocado con España Fútbol Playa para la primera concentración de 2023

Salvador "Chiky" Ardil afronta el 2023 con varios retos importantes por delante. El que ha sido elegido como uno de los mejores jugadores de fútbol playa del mundo, sigue siendo referente de la selección española de esta modalidad y formará parte de los primeros entrenamientos de la temporada que realizará el combinado nacinoal en Tarragona.

Cristián Méndez, ha dado a conocer la lista de convocados para esta primera concentración que se desarrollará del 20 al 24 de febrero en el complejo deportivo de Salou y donde también coincidirá una vez más con su hermano David.

Tras esa concentración realizada en tierras catalanas, el jugador del Mazarrón FC afrontará el campeonato Nacional de Fútbol Playa con el Málaga CF, que este año se ha reforzado y formado un gran bloque para luchar por el título. Junto a "Chiky" estarán en el equipo andaluz, su hermano David, Dona, Edu Suárez o el brasileño Catarino.

Los objetivos para el ex jugador del CF Lorca Deportiva, Lorca FC o Águilas FC entre otros no quedan ahí, ya que también disputará el próximo 1 de abril la Supercopa de Portugal de Fútbol Playa con el Sotao. El rival será el Braga. En el equipo portugués coincidirá con diferentes jugadores internacionales con Portugal, en una temporada donde no defenderá la camiseta del Benfica ya que este año no saldrá a competir.