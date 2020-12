Camino del Mundial de Qatar 2022

Ya se conoce el camino de las selecciones europeas que optarán a clasificarse para la fase final del Mundial de Qatar 2022. A Europa le corresponden 13 plazas de las 32 selecciones que lucharán en la recta final por el título mundial de fútbol, por lo que tendrán el billete directo para Qatar las diez primeras selecciones de cada grupo. Las otras tres plazas se decidirán en diferentes rutas, con los segundos clasificados de cada grupo y repescados.

Los primeros partidos de esta fase de grupos se comenzarán a disputar en 2021 y será concretamente en tres ventanas, marzo, septiembre y noviembre, fechas en las que se deberá estar pendiente el Águilas FC ya que dos de sus jugadores podrían ir convocados con las selecciones de Lituania e Islas Feroe. Se trata del lituano Deimantas Petravicius y el feroés Edmundsson, aunque este último ha sido convocado en las últimas fechas con la selección sub 21 de su país.

Los dos jugadores de Vicente Mir, se han perdido varios partidos en este inicio de liga al ir convocados con sus combinados nacionales y podría ocurrir lo mismo en fechas importantes de la competición.

Lituania ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Italia, Suiza, Irlanda del Norte y Bulgaria, mientras que Islas Feroe ha caído en el grupo F junto a Dinamarca, Austria, Escocia, Israel y Moldavia.

En el grupo B, España, ha quedado encuadrada con Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo, por lo que se espera que el cuadro de Luís Enrique no tenga problemas para acceder al mundial de 2022 de forma directa.