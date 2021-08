Buscando la primera victoria

Arranca la segunda jornada de liga en Segunda División y los representantes de la comarca del Guadalentín en la categoría de plata del fútbol español aún no saben lo que es saborear la primera victoria del curso.

En esta jornada dos entrará en escena en primer lugar el Alcorcón del lorquino Juan Hernández. Tras perder 1-0 contra la Ponferradina, el equipo alfarero recibe en Santo Domingo al Fuenlabrada. Derbi madrileño, donde el equipo de Anquela espera sumar la primera victoria del curso. Juan Hernández estuvo destacado en el primer partido, teniendo protagonismo a balón parado y creando peligro con sus acciones por banda. No hubo premio pero Anquela confía en sus características para obtener premio en la parcela defensiva.

El partido entre Alcorcón y Fuenlabrada se jugará el sábado a las 22.00 horas.

El domingo a las 17.00 horas en Can Mises será el turno para la UD Ibiza del aguileño Morillas que recibe al Málaga. El lateral zurdo lo ha jugado casi todo con el cuadro pitiuso esta temporada, y tras ser un fijo en el carril del tres el curso pasado, también ha comenzado con buen pie una nueva temporada en la Liga Smartbank. El ex del Lorca FC afronta su sexta temporada en Segunda A tras su paso por el Huesca (dos temporadas) así como el UCAM Murcia, Albacete y Rayo Majadahonda.

En la primera jornada los ibicencos empataron a cero ante el Real Zaragoza en la siempre difícil Romareda. Un punto positivo que quieren hacerlo muy bueno ante otros de los equipos importantes del panorama nacional, el Málaga que llega con falta de puntería. Los baleares se lo pondrán muy complicado y difícil a los andaluces.

Cerrará la jornada del domingo el FC Cartagena que se desplaza hasta el Alcoraz para medirse a un recién descendido de primera como es la SD Huesca. Los portuarios arrancaron con mal pie ante la UD Almería, cayendo derrotados en casa por 1-3. Superior el equipo andaluz y necesidad de cambiar de imagen de los de Carrión. Pedro Alcalá, fue titular contra el cuado almeriense y espera ganarse un hueco en el centro de la zaga gracias a su experiencia en equipos como Girona y Cádiz.

El partido entre el Huesca y el Cartagena se jugará el domingo a las 22.00 horas.

Juan Hernández (Lorca), Morillas (Águilas) y Pedro Alcalá (Mazarrón) quieren la primera victoria de curso 21/22