El Atlético Pulpileño - CF Lorca Deportiva se jugará el domingo a las 19.00 horas

ATLÉTICO PULPILEÑO - CF LORCA DEPORTIVA

El CF Lorca Deportiva jugará el próximo domingo a las 19.00 horas el partidazo de la jornada en el grupo XIII de Tercera División ante el Atlético Pulpileño. Los dos equipos, son favoritos para lograr la primera posición, ya que junto al Mar Menor, son los equipos con más presupuesto y plantilla de la temporada 19/20. El cuadro local llegan con siete puntos en su casillero tras ganar 0-3 al Olímpico de Totana, 2-1 ante el UCAM Murcia B y empatar a uno ante Minerva.

Resultados muy parecidos para los de Ibán Urbano, que empataron en el primer partido ante Minerva 2-2 y ganaron al Águilas FC 2-0 y Muleño por 6-3.

El equipo lorquino llega a esta cita pendiente de Ángel Robles, que se tuvo que retirar del partido ante el Muleño por lesión. Durante la semana se conocerá el alcance de la lesión.

Dylan y Erik siguen pendiente de la documentación y por el momento no podrán jugar ante el cuadro almeriense, que llega con varios conocidos de la afición lorquina en sus filas, como es el caso de Alcántara y el lorquino Pipi, ex jugadores del Lorca FC o los también lorquinos Jordán y Juan Arcas, ex jugadores del CF Lorca Deportiva.

El CF Lorca Deportiva llega a este partido mostrando buena puntería cara a marco contrario como destacan los 10 goles a favor, 3 de Samu, 3 de Bolo y 3 de Carrasco, lo que demuestra que el equipo lorquino tiene mucha pólvora en ataque.

Los precios para este partido serán de 5 euros los abonados a la entidad pulpileña y 10 euros para resto de aficionados.

FC CARTAGENA B - LORCA FC

El Lorca FC afrontará este domingo otra salida complicada. En este caso en Ciudad Jardín ante el FC Cartagena B, equipo que por el momento no conoce la derrota tras empatar ante Ciudad de Murcia 2-2 y 3-3 ante Los Garres y ganar 2-0 ante el Cartagena FC en el derbi de la localidad portuaria.

Walter Pandiani espera que el equipo ofrezca su mejor versión fuera de casa, donde por el momento suma una derrota ante Churra por 2-1. En casa, los resultados han sido más positivos, tras ganar ante El Palmar y Real Murcia Imperial.

Para este partido no podrá contar con Santino Recine que fue expulsado por doble amarilla y tampoco con Balboa, que será operado de una lesión de menisco. Hamza será duda hasta última hora por el golpe en el pie derecho que le impidió jugar ante Churra e Imperial y se está pendiente de la licencia de Felipe, que podría llegar durante esta semana.

El partido se jugará el domingo a las 12.00 horas en Ciudad Jardín.

MULEÑO CF - ÁGUILAS FC

El Águilas FC quiere sumar su primera victoria de la temporada lejos de casa. El equipo de Gaspar Campillo ha ganado sus dos partidos en casa pero ha caído derrotado en el Artés Carrasco. El año pasado, la irregularidad mostrada lejos de El Rubial terminó por pasar factura y no lograr la clasificación para el playoff, cuestión que deberá corregir este curso.

La buena noticia está en la recuperación de efectivos como es el caso de Javi Piñero que pudo jugar el pasado fin de semana ante el Ciudad de Murcia. Por el momento siguen en la enfermería Emilio y Ramón Arca, "fichajes" que pueden resultar decisivos para comienzo de 2020.

Los aguileños no podrán contar con Carlos Pérez que fue expulsado ante el Ciudad de Murcia y los locales tampoco podrán contar con su capitán Alacid, que fue expulsado ante el CF Lorca Deportiva.

El ex del Águilas FC, Nono, se medirá a su ex equipo.