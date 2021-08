INSTALACIONES

El Artés Carrasco será resembrado a partir del 27 de septiembre

Por este motivo, durante algo más de un mes no se podrán jugar partidos en el coliseo lorquino. CF Lorca Deportiva y Lorca FC deberán buscar alternativas. El CF Lorca Deportiva no podrá jugar ante Ciudad de Murcia, Mazarrón y UCAM. El Lorca FC no podrá hacerlo ante Balsicas Atlético y Alcantarilla FC.