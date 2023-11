Arsenal "hay que correr como un equipo pequeño para ganar como un equipo grande"

Juan Arsenal, ha sido presentado como nuevo técnico del CF Lorca Deportiva tras dirigir sus dos primeras sesiones con la plantilla del CF Lorca Deportiva.

Tras ser anunciado como nuevo técnico del cuadro blanquiazul el pasado domingo por la tarde, este lunes se puso el "mono de trabajo" y realizó su primera sesión, para ver las evoluciones de sus nuevos jugadores, que deben cambiar el "chip" de su anterior forma de trabajar con Jorge Perona y adaptarse a los nuevos movimientos y esquemas que buscará el técnico manchego.

Después de esas dos sesiones de trabajo, se ha procedido a la rueda de prensa ante los medios de comunicación para presentar al ex entrenador del Real Jaén, Linares Deportivo o Formentera entre otros, mostrando en sus primeras palabras el "agradecimiento a David Navarro y Jaques Passy por confiar en mí para este proyecto que debe ser ganador por ciudad, campo, exigencia y afición".

Se ha motrado orgulloso de poder entrenar al equipo de la Ciudad del Sol y no esconde ni le da miedo que el objetivo sea quedar primero sí o sí.

El primer análisis de la plantilla ha sido sobre el cambio de técnico, "siempre que hay un cambio de entrenador la plantilla se reactiva, el jugador que menos confianza tiene, intenta demostrar el nuevo técnico su predisposición, y eso es muy bueno. Han sido dos jornadas, pero la idea de cara al partido ante el Pulpileño, es implementar un modelo de juego durante esta semana, para intentar competir en las mejores condiciones el domingo.

Espera que los jugadores "vayan asimilando el concepto de juego e intentar trabajar para llegar en las mejores condiciones. El tiempo apremia y hay que poder vere el rendimiento de cada uno en el menor tiempo posible"

Sobre las instalaciones deportiva, Arsenal ha destacado que "tenemos un campo excepcional, de dos, tres o cuatro categorías superior. Un césped extraordinario, tenemos que ser dominadores del juego, ser un equipo ganador y minimizar el potencial de los rivales. Tenemos que ser un equipo importante en la categoría."

CONOCIENDO LA PLANTILLA

Juan Arsenal ha dejado algunos detalles de lo que le parece la plantilla del cuadro blanquiazul y considera que "hay que ver las capacidades que tienen los jugadores, hay que seguir explotando más y mejor sus facetas y cuando tengamos un conocimiento mas exhaustivo de la plantilla veremos lo que hacemos, desde la dirección deportiva ya sabemos que se está abierto a nuevas incorporaciones."

Arsenal considera que ·"tenemos una plantilla competitiva, tenemos que ser campeón y tengo que conocer más de la misma para saber si hay alguna debilidad"

PRIMERA VEZ QUE ENTRENA EN MURCIA

Juan Arsenal tiene 17 años de experiencia en los banquillos del fútbol español, ha pasado por clubes como el Valdepeñas, Hellín, Ronda, Villarrobledo, Formentera o Atlético Porcuna del que llega procedente. Será por lo tanto su primera aventura en el fútbol murciano.

"Soy de Hellín, conozco el fútbol andaluz, de Castilla La Mancha y también Murcia. He entrenado en Mallorca, al final hay que adaptarse a las circunstancias. El fútbol es igual en todos los sitios y hay que implantar tu sistema en la región que sea.

Durante su comparecencia ante los medios, también ha destacado que uno de los objetivos, para optar al ascenso es "intentar recuperar la confianza en la plantilla, en los jugadores y darle más capacidades de lo que han demostrado hasta el momento.Yo creo personalmente que la plantilla es buena, hay que sacar más rendimiento, sacar al jugador de su zona de confort, el jugadador del Lorca tiene que ser dominador de la categoría, y mi labor es sacar el rendimiento inmediato para saber si puede hacerlo mejor"

El equipo blanquiazul llega a la cita ante el Atlético Pulpileño con una sóla victoria en los últimos seis partidos y tras empatar tres encuentros consecutivos en casa. Una de las circunstancias que más preocupan a la directiva es el estado físico de la plantilla, consideran desde las altas esferas que algunos jugadores están por debajo del nivel que pueden ofrecer en este grupo. Para el nuevo entrenador, "es pronto en dos sesiones llegar alguna conclusión. Estas cuestiones se ven mejor durante los partidos, estaremos atentos al partido ante el Pulpileño para ver su evolución. En partidos, podemos valorar la predisposició e intensidad en el trabajo. Por ahora en los entrenamientos es buena, la plantilal está capacitada para la exigencia, confío en mi trabajo y en el de los jugadores.

GERMÁN CÓRDOBA, SEGUNDO ENTRENADOR.

La mano derecha de Arsenal será un viejo conocido de la afición blanquiazul como es el caso de Germán Córdoba, ex jugador del Lorca CF y Lorca Atlético y quien fuera director deportivo del CF Lorca Deportiva.

"Conozco a Germán, he coincidido con el en varios equipos y es un hombre que conoce la ciudad, un jugdor de aquí. Será mi mano derecha. Estamos esperando que se incorpore un preparador físico mañana y lo demás el club lo tiene. Estamos en un club de categoría, por medios, infraestructura y de todo, esto hay que explotarlo".





ATLÉTICO PULPILEÑO, PRÓXMO RIVAL Y OBJETIVO EL ASCENSO.

Al nuevo técnico le motiva el reto del ascenso, "ya he ascendido con otros equipos, estaba esperando algo de Segunda RFEF, había hablado con directores deportivos de algunos equipos, pero cuando recibí la llamada del Lorca, no me lo pensé, estar aquí es un orgullo y lograr otro ascenso me motiva".

La receta para lograr el ascenso es "saber que Lorca es el equipo a batir dentro de la categoría, tener responsabilidad desde la humildad para ser un equipo campeón"

De cara al partido ante el Atlético Pulpileño, equipo que también está en una situación complicada ha indicado que "no hay excusa, tenemos que trabajar esta semana para preparar lo mejor posible el encuentro. Debemos tener mentalidad e ir a cualquier campo a ganar. Hay que leer el partido, e intentar demostrar ser un equipo ganador, los argumentos hay que mostrarlos en el campo."

Curiosmente el curso pasado, José Luis Acciari se hizo cargo del equipo tras la destitución de Sergio Aracil en la previa del partido ante el Atlético Pulpileño, aunque ese partido finalmente lo dirigió Jaques Passy, actual presidente. El resultado fue un contundente 0-5 para los blanquiazules. Sobre esa curiosidad, Arsenal ha indicado que "estamos para ganar partidos. Lo importante son los tres puntos, una victoria ayudaría a lo que estamos implementando y serviría para coger confianza. Con esa mentalidad vamos afrontar el partido. Independientemente del rival y de la posición que ocupe, tenemos que ser un equipo ganador, ambicioso y que respete. Debemos ser dominar del juego para hacernos acreedores de la victoria.

El CF Lorca Deportiva jugará este fin de semana a las 12 horas en el San Miguel de Pulpí ante el Atlético Pulpileño, una semana después habrá descanso y se cerrará el año 2023 en casa ante el Montecasillas. El objetivo, será para el nuevo técnico, sumar 6 puntos y cambiar la dinámica de la plantilla.