Antoñito recibe el alta federativa y es repescado el portero Pablo Sanz.

El CF Lorca Deportiva ha dado el alta federativa a Antoñito y recupera al guardameta Pablo Sanz que cedió al Utebo (este último COPE ha podido comprobar que está inscrito en la Federación Murciana). El equipo de Ibán Urbano recupera piezas ante la salida por impagos de seis jugadores (Ramón, Mati Ratón, Guille, Adriá, Kaká y Antonio Sánchez).

El equipo lorquino se había quedado corto de efectivos de cara al partido ante el Cartagena FC que se jugará el domingo a las 16.30 horas en el Artés Carrasco y para el que el técnico vasco sólo contaba con 15 jugadores, ya que Dylan sigue sin tener la documentación en regla para poder jugar. De esta forma, con la incorporación de estos dos jugadores, el club de la Ciudad del Sol presenta 18 futbolistas en plantilla.

El plantal lorquino está formado ahora mismo por los porteros Hortal y Pablo Sanz, los defensas Luismi, Antoñito, Robles, Cifuentes, Sergio Rodríguez, Pinteño y Erik, los centrocampistas, Manu Costa, Higgins, Oliva, Samu, Paquito y Miñarro, así como los delanteros Garre, Bolo y Carrasco.

La situación económica sigue siendo complicada, ya que desde que José Manuel Lago Lucio se hiciera cargo del equipo no se ha realizado ningún pago de nóminas, acumulando hasta el momento, tanto plantilla, cuerpo técnico y trabajadores, tres meses y medio de deuda.

Algunos de los jugadores están solicitando el "fondo de emergencia" de AFE, Asociación de Fútbolistas Españoles que le adelanta hasta tres mensualidades a los jugadores, pero que tendrá que ser devuelto de dos maneras, o bien reintegrar las cantidades cuando cobren, en caso de solucionar la vía del club o bien la entidad deberá pagar el montante total a final de temporada o será descendido de categoría por impago, produciéndose de esta forma un descenso administrativo.

Este sábado, reunión Lago Lucio - Flores.

Esa situación de bloqueo se espera que queda solucionada en la reunión que mantendrán mañana en un punto por determinar el actual dueño de la entidad, José Manuel Lago Lucio y el ex presidente Joaquín Flores. Si no hay cambio de última hora, en la reunión se producirá el intercambio de documentación por el que el empresario lorquino volverá a tomar las riendas del club y quien lo gestionará de forma conjunta con el representante de jugadores argentino Hugo Issa, quien ya ha adelantado una cantidad económica para pagar las cinco fichas "P" de la plantilla en forma de "aval".



Sin recursos mínimos.

Esta semana, y por segunda ocasión, aficionadas del club lorquino han sido las que han realizado la limpieza de la grada del Artés Carrasco, debido a que la empresa que se encarga de esa tarea no hace la limpieza por impagos.

La plantilla del equipo blanquiazul, ante la llegada del invierno tampoco cuenta con ropa de invierno, no hay agua en los entrenamientos y los desplazamientos fuera de Lorca los siguen haciendo en sus coches particulares.