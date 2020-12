Andrés Carrasco, delantero del CF Lorca Deportiva "no nos da, no nos da para ganar partidos"

El capitán del CF Lorca Deportiva analizó el partido contra el Recretivo Granada en el que el equipo volvió a pecar de los mismos fallos de toda la temporada. No acierta las ocasiones claras que tiene marco contrario y comete errores defensivos que hacen que el cuadro blanquiazul empiece los partidos por debajo en el marcador.

Contra el filial nazarí, el guión fue calcado al de los últimos partidos, ocasión perdonada en ataque, siguiente jugada gol a la contra. A pesar de los errores de la dificultad psicológica para levantar resultados advesos, el equipo supo reaccionar gracias al empuje de Andrés Carrasco, autor de los dos goles blanquiazules y quien creyó en todo momento que se podía sacar algo positivo durante el partido "hay que pensar que la victoria llegará contra el Sevilla Atlético. Hoy no nos da, no nos da para ganar partidos, fallamos ocasiones claras y cometemos fallos que otros aprovechan. Nos vamos fastidiados, tenemos que hacer muchos goles para ganar".

El murciano suma tres goles en su cuenta particular, "los fallos nos están matando, sólo queda levantar el vuelo". El equipo juega y crea ocasiones, pero con eso no se gana "estoy cansado de oir que jugamos bien, que creamos ocasiones, buenas sensaciones, pero no llevamos ni una victoria y la necesitamos como el comer, hay que ser positivos y pensar que llegará en Sevilla".

El partido contra los hispalenses será clave para la lucha por la zona tranquila de la clasificación y sobre todo, no cometer más fallos y levantar la moral "llevamos muchos mazazos, cualquier fallo pequeño nuestro es gol y no sabemos aprovechar los errores del rival. Nos está matando. Hay que ser fuertes anímicamente y levantar la cabeza" .



Hugo Issa comenzará esta semana la ronda de entrevistas con entrenadores y tomará una decisión sobre la llegada del nuevo técnico. De cara al encuentro ante el Sevilla Atlético, Antonio Mur y Paco "Cuco" no contarán con Nacho Pastor, expulsado contra el Granada B y tendrán la duda de Coyette y Sergio Rodríguez con molestias.

Baroni, reaparecerá tras cumplir partido de sanción.