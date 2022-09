El Alhama Féminas no puede debutar en Primera por la huelga de árbitras

El Alhama Féminas no ha podido debutar en Primera División Femenina debido a la huelga establecida por las árbitras donde solicitan "mejoras sustanciales" y un mejor trato.

En la tarde de este viernes, Isaac Fouto, adelantó que las colegiadas no se iban a presentar a dirigir los partidos de la primera jornada de liga, y de hecho, los trios arbitrales de los partidos que se jugaban en la matinal del sábado, no habián viajado a las ciudades donde se iban a desarrollar esos partidos.

Tal y como anunciaron desde el CTA, esta mañana, los equipos del Alhama Féminas y Madrid CFF han cumplido con el protocolo y reglamento establecido, presentándose en la instalación en la que se celebra el partido, saltando al terreno de juego y permaneciendo en el mismo por espacio de 30 minutos.

El Madrid CFF que ha viajado hasta tierras murcianas, alojándose en Pinatar Arena, compareció en el Guadalentín al igual que el equipo azulón, por lo que ante la ausencia de trío arbitral se procedió a suspender el mismo.

Una vez que saltaron al terreno de juego, los equipos aprovecharon la media hora reglamentaria que debían estar sobre el mismo, para realizar una sesión de entrenamiento.

El Alhama Féminas - Madrid CFF ha sido el primer partido en suspenderse al abrir la jornada, algo que sucederá con el resto de enfrentamientos.

El lunes 12 de septiembre, a las 12.30 horas en los salones de la Ciudad del Fútbol, las representantes de las colegiadas procederán a dar una rueda de prensa para dar a conocer todos los motivos de la huelga que por ahora tiene carácter indefinido.