ÁGUILAS FC

Alfonso García "si el objetivo es meterse con los que estamos aquí, nos vamos"

El presidente del Águilas FC compareció ante los medios de comunicación para decir que "el que no esté de acuerdo, que no venga al fútbol, no voy a cesar a nadie" García reclama más apoyo de la afición y no renuncia, a pesar de los resultados al ascenso "tenemos que hacer una segunda vuelta buena, esto es fútbol y no se puede renunciar a nada"