Álex, jugador del CD Tercia Sport "intentamos salvar la situación, pero no pudo ser"

DXT Cope habló con uno de los jugadores que ha intentado hasta el último momento, evitar la desaparición del CD Tercia Sport como es el caso de Alejandro Navarro. Los verdes, tras la salida del club de Joaquín Flores, debido a que no le dejaron sacar un filial y posteriormente se permitió que el Lorca FC B jugara en la ciudad del Sol, no han visto posiblidad de tirar con el proyecto adelante y no se presentaron ante el Alcantarilla el pasado fin de semana.

"Tras la salida de Flores tuvimos un margen de dos semanas, ya que nos daba pena por todo el esfuerzo realizado y porque empezábamos a ver el fruto de los entrenamientos que no habíamos podido tener en verano. Tras la salida de Flores, por temas personales que no vamos a entrar, estábaos a la deriva y bueno, vimos que ya habían pasado dos semanas y que no habíamos encontrado a nadie y por eso decidimos no viajar a Alcantarilla. Nos da pena terminar de esta forma, pero ya había jugadores que estaban cabreados con la situación y habían decidido ni ir. Además , a nadie le gusta que le pinten la cara, sabiendo también que el lunes ya no había posibilidad de seguir ."

Navarro lo intentó hasta el final pero no obtuvo respuesta, ya que el equipo fue ofrecido a otros clubes de la ciudad y la respuesta fue siempre negativa.



Sobre la situación del equipo lorquino también se le ha preguntado a la edil de deportes Irene Jódar, quien ha destacado que "para ellos no habrá sido nada fácil. Sobre todo por los propietarios que han estado en el inicio. Se han intentado buscar patrocinio y buscar inversiones hasta que han visto que no ha sido posible. Me da pena que un equipo de Lorca desaparezca, pero los equipos son entidades privadas"