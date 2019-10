El Águlas FC está pendiente de si puede jugar en El Rubial tras la resiembra

El Águilas FC podría volver a su terreno de juego esta misma semana. Desde el club costero se está pendiente de recibir el "OK" para poder jugar en El Rubial tras las labores de resiembra que se han venido desarrollando en los últimos meses. El terreno de juego presenta un buen aspecto y el cuadro de Gaspar Campillo, necesita su terreno de juego para recuperar el terreno perdido en estos últimos partidos. Dos jornadas consecutivas sin ganar, es mucho tiempo para los aguileños que esperan jugarn en su "fortín" ante Los Garres.

Por su parte la plantilla del CF Lorca Deportiva sigue pendiente de la transferencia que los nuevos gestores les dijeron que llegaría esta misma semana hasta sus cuentas corrientes. Los nuevos propietarios de la entidad, indicaron que esta semana se solucionaría todo y cuerpo técnico, plantilla y trabajadores esperan una solución.

Mientras que los pagos se hacen efectivos, la plantilla sigue sin poder hablar con los medios de comunicación y todo hace pensar que la semana de trabajo puede ser muy parecida a la pasada, con sesiones miércoles y viernes si no llega la solución.

En caso de no hacer el ingreso esta semana, se cumplirán dos meses de impagos en algunos jugadores y otros tres meses, por lo que la situación se complicaría mucho más. De hecho, algunos jugadores ya están hablando con sus representantes, como adelantamos en semanas anteriores para buscar una salida si no se soluciona la situación.

El próximo 1 de noviembre, casi toda la plantilla acumularía tres meses sin cobrar y podrían salir con la carta de libertad hacia otros equipos.

Mientras que se espera conocer algo más de la situación en la próximas horas, el equipo sigue dando la cara en el tema deportivo y recibirá el domingo a las 17.00 horas en el Mundial 82 a El Palmar.

Por último, el Lorca FC jugará el domingo a las 11.30 horas en el Complejo Deportivo Ángel María Villar "Los Tollos" con la idea de sumar otra victoria que les meta en puestos de playoff. El rival es conocido, ya que el cuadro lorquino perdió ante el Cartagena FC en Copa Federación por 1-0. Pandiani recuper a Grassi tras sanción y está pendiente de conocer si Cencillo podrá jugar el domingo.