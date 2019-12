El Águilas FC vuelve a pinchar en casa y se coloca a tres puntos del descenso

El Águilas FC vuelve a pinchar en su terreno de juego al empatar a cero ante el Cartagena B. El equipo de Paco Lorca no ha logrado ninguna victoria ante los tres filiales a los que se enfrentado en este final de 2019, habiendo perdido ante UCAM B y Real Murcia Imperial y empatar ante el cuadro portuario. La situación es complicada pero desde la localidad aguileña confian en poder revertir una situación fea, ya que el equipo sólo ha ganado un partido, de los siete últimos que ha jugado. Los costeros sólo han sido capaces de ganar en casa ante el Olímpico de Totana por 5-0 en esos últimos partidos, haciendo de El Rubial un campo en el que los equipos rivales puntuan con cierta facilidad.

El objetivo para la próximas semanas será recuperar anímicamente a la plantilla que espera revertir la situación en 2020 y además incorporar algunas piezas que puedan aportar más efectividad al equipo cara al marco contrario.

La incorporación de Emilio y Ramón Arcas también puede ser positiva. Juan fue expulsado y no podrá estar en el primer partido ante Minerva que se jugará el primer fin de semana de enero. Para esa cita, Lorca recupera a José Manuel que ha cumplido sus dos partidos de sanción.

El Águilas FC cierra el 2019 con unos números a los que no están acostumbrados sus aficionados ni los seguidores del grupo XIII, habiendo logrado sólo 20 puntos tras cuatro victorias, ocho empates y seis derrotas. Los aguileños han marcado 23 goles y han recibido 20, una cantidad muy elevada para la seguridad defensiva que ha mostrado este equipo en temporadas anteriores.