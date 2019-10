El Águilas FC indignado con la actuación del colegiado Campoy Candela.

La emoción y los nervios fueron los protagonistas en el partido que jugaron el Águilas FC y el Lorca FC en el Rubial.

El partido estuvo marcado por la intensidad de los dos equipos, como demuestra con la fuerza con la se jugó el encuentro y en algunas jugadas rozando "el límite" de lo permitido.

El Lorca FC es un equipo rocoso, con intensidad y que no da por perdido ningún balón, añadido a la garra y entrega que dejan los jugadores del Águilas FC en cada partido, ofreció al espectador un encuentro bonito, con fuerza y sin llegar a ser en exceso violento. Recordó en algunos momentos a los duros derbis que se vivían en los años 80 y 90 entre los equipos de la dos ciudadades, y eso que el cuadro lorquino, no contaba con ningún lorquino, y el único que estaba sobre el césped, defendió la camiseta del Águilas FC, caso de Adrián Miñarro.

El partido terminó con la expulsión de Pandiani y el delegado del cuadro local Jacinto Garrido, así como del jugador visitante Santino Recine, por doble amarilla.

Por parte local, vieron la amonestación Fran, Piñero, Parra y Ballesta, mientras que por parte visitante fueron amonestados, Cichero, De Giovanni, Grassi, Nader, Acosta y Mbapke.

El partido tuvo sus minutos más tensos en la recta final del partido, cuando Mbapke puso el empate a uno en el minuto 89 y los aguileños fueron en el descuento a por la victoria.

Con uno menos, el equipo de Pandiani defendió el empate con uñas y dientes, y en la recta final del encuentro, en el descuento se produjo una jugada que protesto todo el equipo local, el banquillo y la grada, el posible penalti de Cencillo sobre Edu Serrano que el colegiado del partido Campoy Candela no señaló, y justo después de esa jugada, indicó el final del encuentro.