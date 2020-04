La AFE emite un listado de normas a cumplir por los clubes para el regreso del fútbol

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha emitido un informe oficial donde se especifican las medidas a tomar para el regreso de los jugadores a los entrenamientos y el protocolo a seguir por todos los clubes cuando regrese la competición, algo que aún no tiene fecha determinada y que todo dependerá de las autoridades sanitarias.

La guerra que vive el fútbol en estos días, divide a RFEF, LALIGA y AFE, así como clubes y jugadores, algunos de ellos, que no están muy convencidos de que el regreso a la "normalidad" sea lo más necesario.



Todo parece indicar, que cuando se de el "O.K" a reanudar la competición, se jugarán partidos cada 48 horas, algo que algunos clubes y jugadores no están de acuerdo. Equipos modestos, consideran que esta medida favorece al Real Madrid y FC Barcelona, así como ha clubes que cuentan co plantillas muy grandes.

El regreso de la competición es toda una incógnita y más si cabe para las categorías inferiores. Tebas, está convencido de que la Liga se completará, y ha preparado su plan para no perder cifras millonarias y asegurar el ingreso de los clubes. Un fuerte protocolo que conllevaría incluso elegir una sede fija para terminar toda la competicón (la Federación Canaria ha lanzado su propuesta e Italia parace que elegirá Roma), pero centrada en el fútbol profesional, Primera y Segunda División.

Poco o nada se conoce de cómo afectará el final de competición a Segunda B, Tercera y Preferente. Parece complicado que el protocolo se pueda realizar bien en los 42 clubes de la Liga SmartBank y la Liga 1/2/3. Test para todos los jugadores, concentraciones en instalaciones durante más de un mes, medidas estrictas en instalciones, estadios vacios, personal limitado, sin presencia de medios....medidas que serían muy complicadas en estadios del fútbol profesional, pero casi imposibles de acatar en el fútbol no profesional.

¿Cómo se desarrollará el final de competición en Segunda B y Tercera? ¿Habrá test para todos los jugadores y empleados cuando en España no hay para la población común? ¿De los miles de test que se tienen que realizar a todos los jugadores, ninguno sería positivo? ¿Se podrán realizar los playoff de Segunda B y Tercera, con el traslado a otras ciudades que eso supone?

¿Las instalaciones de equipos modestos, cumplen con los protocolos de actuación ante el COVID-19? ¿Qué pasaría si tras el regreso se volvieran a producir casos de COVID19? .... todas estas preguntas por ahora sin respuesta, hacen muy complicado un final de temporada normal y abren la puerta a muchas dudas e incertidumbre.



Inglaterra y Portugal, han sido federaciones que han dado el primer paso en este asunto, y han declarado "nulas" todas las competiciones no profesionales. Aquí en España, se centra toda la maquinaria en el fútbol profesional.

A expensas de conocer la evolución de la "desescalada" del confinamiento que tiene preparado el Gobierno, la AFE ha emitido un comunicado con los principales puntos que deberán adoptar todos los equipos que vuelvan a los entrenamientos cuando sea posible, siendo los siguientes:

+Acabado el confinamiento y antes de reanudar la concentración y la competición, deberán realizarse un reconocimiento médico que contemple pruebas de COVID-19. Asimismo, serían recomendables, pruebas de esfuerzo , un ecocardiograma y espirometría, y controles de temperatura antes de iniciar los entrenamientos.



● En caso de que un jugador dé positivo en el Test, debe activarse el protocolo y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y gubernamentales.



● De cara a evitar posibles contagios, se recomienda prohibir la entrada a las instalaciones deportivas a toda persona no autorizada y ajena al equipo, así como se desaconseja la ingesta de cualquier alimento, bebida o

suplementos en el vestuario, ajena a lo establecido por el club o los servicios médicos.



● Se recomienda igualmente, evitar la firma de autógrafos, fotografías y entrevistas presenciales, para minimizar el posible riesgo de contagio.

● Será obligatorio para los clubes contar con una empresa especialista en desinfección y contar con provisiones suficientes de material de protección individual, así como geles hidroalcohólicos para desinfección de manos en sus instalaciones.



● En relación con los tratamientos de fisioterapia durante este periodo de tiempo; de ser necesarios, se aconseja que se llevan a cabo siempre con las exigidas medidas de seguridad que establecen las autoridades sanitarias.



● Respecto al calendario de competición tal y como siempre ha defendido este sindicato, es fundamental que los futbolistas dispongan de al menos 72 horas desde la disputa del último partido. Tanto AFE como FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, consideran prioritario respetar estos plazos para velar por la salud, seguridad e integridad del futbolista.



● Este sindicato va a ser muy riguroso para que tanto el calendario, como los horarios en los que se disputen los partidos estén supeditados al factor de salud. Igual que hace unos meses impulsamos la creación de un delegado de salud en todos los terrenos de juego, consideramos esencial la figura de un responsable de riesgos laborales, dada la situación actual.



● Asimismo, igual que fue AFE el pasado 9 de marzo quien primero solicitó la suspensión de la competición alertados por nuestros compañeros del sindicato italiano de futbolistas, ahora instamos a las autoridades

gubernativas a que tomen las necesarias medidas de coordinación y suficientes garantías, para evitar el caos en la vuelta a los entrenamientos y la competición y la posible parada inmediata de la misma en los casos de nuevos positivos.



● AFE ha reforzado los canales de atención y comunicación con sus afiliados y afiliadas, y ha insistido en que la vuelta a la competición sólo se lleve a cabo tras la autorización expresa de las autoridades sanitarias . En este

sentido, la Asociación de Futbolistas Españoles mantiene contactos con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y con el Ministerio de Sanidad , y ha iniciado una ronda de encuentros con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria.



+El contenido de este documento está sujeto a las medidas sanitarias y de toda índole que el Ministerio de Sanidad y la autoridad competente, puedan establecer legalmente con posterioridad a su implantación que mejoren la situación de los trabajadores y trabajadoras"