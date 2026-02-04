Soler coge el timón del CF Lorca Deportiva y avisa antes del derbi: "Es una oportunidad para soñar en grande"

El CF Lorca Deportiva vive un momento dulce y gran parte de la responsabilidad recae en José Antonio Soler. El futbolista ha sido elegido MVP de la jornada por los aficionados y seguidores de Deportes Cope Lorca tras su gran actuación el pasado fin de semana, con asistencia incluida, en la victoria por 1-2 ante la Unión Atlético. Soler se muestra “muy contento” por el reconocimiento y destaca el buen momento del equipo.

Un partido controlado con susto final

Sobre el encuentro, Soler afirma que “fue un partido controlado los 90 minutos, menos al final”. A pesar de jugar con un hombre más, el equipo encajó un gol en la recta final. El jugador no lo achaca a la relajación, sino al empuje del rival: “Ellos no tenían nada que perder y se fueron arriba. Nosotros también tuvimos tres o cuatro ocasiones y no las metimos”.

La victoria ha supuesto “un chute de energía para afrontar este partido” contra el UCAM Murcia, según el propio jugador. El equipo parece haber encontrado un punto de inflexión tras el empate en casa contra el Recreativo de Huelva. “Ahí parece que cambiamos un poco el chip y esta semana era una oportunidad para ver dónde quería estar el equipo, y ganar a La Unión nos dio oxígeno”, explica.

Un derbi para mirar hacia arriba

El próximo domingo, el estadio Artés Carrasco acoge un nuevo derbi regional contra el UCAM Murcia, un rival directo de la parte alta. Soler califica el encuentro como “una final”. “Si ganamos nos podemos meter a tres puntos y, bueno, y soñar en grande”, asegura. Para él, más que una final, “es una oportunidad” que el equipo afronta con la moral alta gracias a la buena dinámica y la unión del vestuario, que describe como “una familia”.

La igualdad del grupo 13 de Tercera RFEF es máxima, algo que ha sorprendido al propio Soler. “Lo de este grupo me parece una pasada, porque son 13 o 14 equipos que están hechos para subir”, comenta. Esta competitividad provoca que una victoria te acerque al playoff y una derrota te aproxime al descenso, una “auténtica locura” que obliga a no confiarse.

De suplente a pieza clave

A nivel personal, Soler vive su mejor momento de la temporada. Admite que llegó “bajo de forma” tras un “verano jodido”. Durante la buena racha del equipo, con un Jaime Escobar a un “nivel superalto”, le “tocó animarlo desde fuera”. Sin embargo, siguió trabajando y ahora el míster le ha dado continuidad. “Ahora que estoy jugando, pues estoy dándolo todo para poder sumar lo máximo al equipo”, declara.

Finalmente, Soler huye del conformismo de pensar solo en los 42 puntos de la permanencia y prefiere ir “partido a partido”. “Cuando falten cinco jornadas, vamos a ver dónde estamos”, señala. El jugador aprovecha para hacer un llamamiento: “Pedirle a la afición Lorquina que se anime y que se sume al barco, porque al final yo creo que son muy importantes y son los que nos dan ese impulso que nos puede hacer soñar en grande”.