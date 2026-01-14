El #retoyosipuedo logra un nuevo récord de recaudación

El Reto Yo Sí Puedo está a punto de alcanzar un nuevo récord de recaudación gracias a la última edición de la San Silvestre de Lorca. Paco Montes, presidente de la iniciativa, ha anunciado en COPE que esperan superar los 20.000 euros destinados a la asociación APAT, una cifra que batiría la marca de 19.900 euros lograda el año pasado con la iniciativa Mi Princesa Rett.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Entrega del cheque de la recaudación de la San Silvestre al equipo Retoyosipuedo

Aunque la cifra definitiva se desvelará el próximo 10 de febrero en un acto en el instituto Ramón Arcas, Montes se ha mostrado confiado en alcanzar el ambicioso objetivo de 20.075 euros. “Creo que vamos a llegar”, ha afirmado, dejando entrever que el éxito de la convocatoria ha superado las expectativas.

Prácticamente, el 40% del presupuesto del proyecto del #retoyosipuedo es la recaudación de la San Silvestre" FRANCISCO MONTES Presidente del #retoyosipuedo

Agradecimiento a la solidaridad lorquina

Paco Montes ha querido agradecer expresamente el apoyo del ayuntamiento de Lorca y el compromiso de su alcalde, Fulgencio Jódar, así como la labor de los casi 50 voluntarios del reto y de APAT LORCA. Sobre todo, ha destacado la respuesta del pueblo de Lorca por su solidaridad y su participación masiva en un evento que une a corredores habituales y ocasionales.

El presidente del reto ha subrayado la importancia vital de esta carrera para la sostenibilidad del proyecto. Según ha explicado, la San Silvestre supone “prácticamente, el 40 por 100 del presupuesto del proyecto del reto Yo Sí Puedo”, por lo que el apoyo ciudadano es fundamental para seguir adelante.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Presentación del objetivo 2025 del #retoyosipuedo

Finalmente, también ha reconocido el papel de patrocinadores y de los medios de comunicación, cuya difusión es necesaria para que las iniciativas solidarias del reto se hagan realidad. En el evento del 10 de febrero también se anunciará cuál será la asociación a la que se ayudará en 2026.