La Joma Costa Trail nace en Águilas con un éxito de participación y un fuerte carácter social

La primera edición de la Joma Costa Trail de Águilas ha sido presentada con un notable éxito de convocatoria, cerrando inscripciones con 505 participantes en sus distintas modalidades. Los promotores del evento, junto al Club Trail Ciudad de Águila, han manifestado su satisfacción por la gran acogida y su objetivo de "consolidar el proyecto" para que la prueba se convierta en una cita fija en el calendario de la Federación Regional.

Un fin de semana deportivo y solidario

El evento se desarrollará durante el viernes y sábado en la explanada del auditorio. Las actividades comenzarán el viernes por la tarde con la apertura de la feria del corredor y la recogida de dorsales, complementadas con una clase de yoga y música en directo para crear ambiente desde el primer momento.

La jornada del sábado arrancará a las 10:00 horas con una marcha de senderismo solidaria en memoria de José Ruiz Lajarín, cuyos beneficios se destinarán a la asociación Fundown. A mediodía, se celebrará un arroz solidario a un precio de 10 euros y un concierto de flamenco a cargo del grupo Aire Flamenco.

Por la tarde, a las 17:00 horas, darán comienzo las pruebas principales de 12 y 18 kilómetros, que forman parte del campeonato regional. El recorrido llevará a los corredores por parajes como la Isla del Fraile, con salida y meta en el auditorio, donde tendrá lugar la entrega de trofeos a las 21:00 horas.

Un modelo de evento para Águilas

Los organizadores han destacado el "ADN solidario" del evento, que también ha apostado por las categorías infantiles gratuitas para "integrar a la sociedad aguileña y que todo el mundo sea partícipe". Según Carlos Juan, uno de sus impulsores, la combinación de deporte, cultura y solidaridad es clave. "Puede ser un modelo muy bueno de tipo de evento, deportivo, cultural y solidario", ha afirmado.

La presidenta de Fundown, Rosario Peñalbert, ha agradecido el apoyo y la visibilidad que la carrera proporciona a la asociación. Peñalbert ha subrayado la importancia de la inclusión y ha anunciado que los usuarios de la fundación participarán activamente en tareas de avituallamiento y apoyo. "Queremos que todas las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down se sientan aquí totalmente incluidos en el pueblo y en la sociedad de Águilas", ha declarado.

Queremos que todas las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down se sientan aquí totalmente incluidos" ROSARIO PEÑALBERT Presidenta de Fundown

El evento cuenta también con la colaboración del artista Javier Espinoza, quien ha diseñado la camiseta conmemorativa representando los símbolos del pueblo. Por su parte, Pepe Melenchon, en nombre de la familia de José Ruiz Lajarín, ha hecho un llamamiento a la participación en el arroz solidario para "colaborar por una buena causa".