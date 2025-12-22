Adrián Hernández explota contra el arbitraje en el empate que corona al Águilas FC como campeón de invierno

El Águilas FC se ha proclamado Campeón de Invierno este fin de semana tras empatar 1-1 contra el Real Jaén, pero el resultado ha quedado empañado por la frustración de su entrenador, Adrián Hernández. El técnico se ha mostrado muy crítico tanto con el gol encajado en el tiempo de descuento como con la actuación arbitral, que ha calificado de poco ecuánime.

José Ángel Ayala |COPE Adrián Hernández durante la rueda de prensa en el Rubial

Un empate con sabor a derrota

El equipo local vio cómo se le escapaba la victoria en el minuto 91 tras un gol de balón parado. Hernández ha reconocido que la jugada no se defendió bien, aunque ha elogiado la ejecución del rival: "Nos empatan en el 91 en una zona a balón parado, donde yo creo que no la defendemos bien, aunque ellos hacen un gran remate". El entrenador ha confesado que tras el gol "te quedas con cara de tonto" y ha lamentado que al equipo le faltó interpretar mejor el partido tras adelantarse en el marcador para sentenciar el encuentro.

Te quedas con cara de tonto" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Duras críticas al colegiado

La mayor parte del enfado de Adrián Hernández se ha centrado en el arbitraje. "Considero que no se ha sido ecuánime en ninguna de las decisiones a lo largo del partido", ha afirmado con contundencia. El técnico ha señalado varias jugadas polémicas, incluyendo una brecha en la cabeza de Ángel López que acabó con amarilla para su propio jugador y dos posibles penaltis no señalados.

Sobre una de las penas máximas reclamadas, Hernández ha sido tajante: "Uno es tremendo, o sea, no deja lugar a duda". Además, ha explicado que las cuatro tarjetas amarillas recibidas en los primeros 15 minutos condicionaron a su equipo, que a partir de ese momento jugó "con miedo" a la hora de disputar balones divididos.

Águilas FC Mario Abenza en un momento del partido

Elogios al rival y optimismo futuro

A pesar del enfado, Hernández ha querido poner en valor el nivel del Real Jaén, del que ha dicho que "con balón, ha sido el mejor de los equipos que ha venido aquí". El técnico ha destacado la calidad de sus jugadores veteranos para manejar el ritmo del partido.

De cara al futuro, el entrenador del Águilas se ha mostrado optimista, celebrando la aportación de los jugadores que salen desde el banquillo y la recuperación de futbolistas clave como Kevin, que ha vuelto tras una lesión "larga y compleja". También ha elogiado la polivalencia y el buen rendimiento de José Mar, quien ha jugado de delantero y "ha estado francamente bien en la presión".