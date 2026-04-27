Adrián Hernández, entrenador del Águilas FC tras la derrota en Estepona: "Nunca he vivido una cosa igual"

Adrián Hernández, técnico del Yeclano Deportivo, ha comparecido en rueda de prensa con un sabor agridulce tras la derrota ante el CD Estepona. A pesar de felicitar al rival por su victoria, el entrenador ha lamentado cómo se escapó el partido y ha asegurado que el equipo ya se centra en el playoff. "Lo enfoco todo a playoff, es muy difícil", ha sentenciado, marcando la nueva hoja de ruta del equipo.

Águilas FC Unos 200 seguidores del Águilas FC se dieron cita en las grada del terreno de juego del CD Estepona

El entrenador ha explicado que tuvieron el control durante gran parte del encuentro. "Teníamos el partido donde el Estepona más maniatado ha estado", afirmó. Sin embargo, un error puntual cambió el rumbo: "Teníamos el partido muy muy encarrilado, y en una acción a balón parado, en una equivocación de nuestro juego, nos han empatado".

La liga se hace muy compleja

Con este resultado, las aspiraciones de ascenso directo se complican enormemente. Hernández ha sido claro al respecto: "Ahora mismo, nosotros tenemos que enfocarnos en quedar lo más arriba posible. Si es segundo, mejor, y si no tercero, asegurar el playoff". El técnico considera que pensar en ganar la liga "sería un error".

José Ángel Ayala |COPE Adrián Hernández durante la rueda de prensa en el Rubial

El fútbol es así, una acción a balón parado, una situación que teníamos más o menos controlada", ha reflexionado Hernández sobre la derrota, recordando que la semana pasada los cambios "nos dieron la vida" y esta vez "no han estado tan acertados". También ha señalado el peaje de las lesiones de jugadores clave como Antonio y Gris.

Dura crítica al técnico rival

La tensión no ha terminado con el pitido final. Hernández ha desvelado una tensa conversación con el entrenador rival, Javi Sánchez, cuyo comportamiento ha criticado duramente, aunque ha elogiado su trabajo táctico. "Chapó en lo deportivo, en lo táctico, en cómo le ha cambiado la mentalidad del equipo. Pero lo que he hecho hoy, no lo logro entender", ha manifestado.

El técnico del Yeclano ha sido tajante sobre el comportamiento del banquillo rival: "Nunca he vivido una cosa igual en mi vida". Ha añadido que, tras el partido, tanto la policía como el colectivo arbitral se disculparon por la situación vivida. "Han venido a decir: 'en la parte que me toca, siento lo que tengas que estar aguantando'", ha concluido.