Adrián Hernández avisa antes del derbi: "Me espero el mejor Lorca de la temporada"

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el próximo partido de su equipo, un derbi contra el Lorca que se disputará en El Rubial y que finalmente será con público.

El TAD, admitió a trámite el recurso presentado por el Águilas FC, y el partido se jugará a puerta abierta. A falta de hacer oficial los precios para este partido, la jornada será económica y por lo tanto los abonados del equipo costero deberán pagar 10 euros, y así como los abonados del cuadro de la Ciudad del Sol, tras el acuerdo suscrito entre clubes de la FFRM a principio de temporada.

Un derbi con objetivos opuestos

Pese a que el Lorca llega "en horas bajas", Hernández no se fía y anticipa un rival muy competitivo. "Estoy convencido de que va a dar su mejor versión en este partido, van a salir muy motivados", ha señalado. El técnico espera "el mejor Lorca de la temporada, sin lugar a ninguna duda", destacando la rivalidad histórica y el respeto mutuo entre ambos equipos vecinos.

Me espero un el mejor Lorca de la temporada, sin lugar a ninguna duda" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

José Ángel Ayala |COPE Sebas López, entrenador del CF Lorca Deportiva y Adrián Hernández, entrenador del Águilas FC

El entrenador ha analizado las diferentes presiones que afrontan ambos conjuntos. Mientras el Águilas tiene "presión y tensión clasificatoria" por asegurar el playoff, el Lorca jugará con la "tensión competitiva por el tipo de partido que es, pero sin presión", lo que "les puede hacer dar su mejor versión". Para el Águilas, el objetivo es claro: "Nos jugamos el playoff, seguir luchando por la parte alta de la tabla".

José Ángel Ayala |COPE Lorca CF Lorca Deportiva y Águilas,

La clasificación matemática, en el aire

Ante la posibilidad de que una victoria selle la clasificación matemática para el playoff, Adrián Hernández se ha mostrado cauto. "No he sacado cuentas, te digo la verdad", ha admitido, centrando su atención únicamente en "sumar, en conseguir los 3 puntos". Considera que, incluso ganando, la clasificación "va a estar cerca, pero no va a estar" asegurada, por lo que la concentración debe ser máxima.

Respecto al estado de la plantilla, el técnico ha confirmado que el equipo está en un momento "in crescendo en lo físico y en lo anímico" tras superar un bache. Ha explicado que las lesiones les han respetado en general, aunque se han concentrado en "3, 4, 5 o 6 futbolistas que han ido recayendo". Sin embargo, ha subrayado que nada de eso importa "si al final no consigues en el verde que entre la pelotita".

El futuro del entrenador

Finalmente, al ser preguntado por su continuidad, Hernández ha afirmado sentirse "encantado" en el club y con la afición. "Evidentemente, mi sensación es que el trabajo está a medio hacer", ha declarado, aunque pospone cualquier evaluación para el final de la temporada. El técnico ha agradecido el apoyo recibido: "He notado de una forma muy, muy especial el cariño del pueblo de Águila, y eso para mí es muy importante".