Una multitudinaria marea roja respalda a Moreno en el arranque de la campaña electoral

Más de doscientas personas acompañaron anoche a la secretaria general del PSOE y candidata a la reelección, Mari Carmen Moreno, en el tradicional acto de “pegada de carteles” que marca el inicio de la campaña electoral. Por delante quedan quince días en los que la actual alcaldesa de Águilas ya adelantaba que seguirá “haciendo lo mismo que he hecho estos ocho años al frente de la alcaldía, que no ha sido otra cosa más que estar en estrecho contacto con los ciudadanos y ciudadanas. Yo estoy convencida de que no se puede llegar a unas elecciones haciendo una campaña exclusiva de quince días, sino que se debe llegar a ellas habiendo trabajado con los vecinos, en los barrios…y en este sentido mis credenciales están ahí: en el trabajo que he hecho en estos años y en el cumplimiento de mi programa electoral. Creo que en base a eso los ciudadanos decidirán el próximo 28 si quieren continuar con un gobierno de estabilidad, como han tenido hasta ahora, con una mayoría fuerte que permita que Águilas siga avanzando”. Moreno reiteraba, tras la multitudinaria pegada, su decisión, fuerza e ilusión para seguir trabajando para lograr que los próximos cuatro años Águilas “esté aún mejor de lo que está”. Por su parte Juan Andrés Torres, secretario de Organización del PSOE de Águilas y candidato número cinco en la lista de Pepe Vélez para las elecciones autonómicas, aseguraba que “tenemos una oportunidad única para hacer que Águilas siga estando mejor que nunca con la revalidación en las urnas de Mari Carmen Moreno como alcaldesa de Águilas y con Pepe Vélez al frente del Gobierno de la Región de Murcia. Solo con un gobierno en serio como el que propone el PSRM podremos lograr la sanidad que merecemos, mejoras en la educación y también en las comunicaciones. El día 28 tenemos la oportunidad de que se dé el cambio que tanto merecemos y necesitamos en esta Región”- concluía Torres.