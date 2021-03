El PP solicita que se cumplan los plazos de las obras de la calle Conde de Aranda

El Partido Popular de Águilas ha pedido que se cumplan los plazos previstos de las obras de peatonalización de las calles Conde de Aranda y Juan Pablo I, con el fin de ocasionar las menos molestias posibles a los comercios y vecinos de estas calles y sus colindantes.

El concejal del Grupo Municipal Popular, José García, ha explicado que “según la alcaldesa el Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS) está redactado desde abril del pasado año” y “fue en junio cuando se cerraron al tráfico las calles Conde de Aranda y Juan Pablo I, hecho que ha dificultado el tránsito e incluso es muy peligroso para la circulación de personas y vehículos por el riesgo de accidentes que supone”.

Cabe destacar que “en un principio el inicio de las obras estaba previsto para cuando finalizase el verano, tras varias preguntas nos dijeron que comenzarían justo después de Navidad y finalmente han comenzado dos meses después, concretamente ayer, 8 de marzo”, ha remarcado García.

A lo que el concejal ha añadido que “estos retrasos han generado molestias tanto en los comercios como en los vecinos que viven en este entorno”, ya que “las calles no presentan un aspecto atractivo para la venta o el paseo” sino que “se ha visto en muchas ocasiones una travesía vacía y sin apariencia comercial”.

García también ha incidido en que el equipo de Gobierno no ha sido previsor “los comerciantes han sufrido por el cierre de sus negocios durante la pandemia” y “ahora que parece que la situación está mejorando y que llega el buen tiempo y las personas se animan a salir y comprar, vemos otra piedra en el camino de estos autónomos, ya que era entonces y no ahora cuando se debía haber actuado”.

Además ha destacado que “si no sabían cuando iban a comenzar las obras deberían haber dejado abierto el tráfico, ya que es una de las principales arterias de la localidad”, porque “las calles Martínez Parra y Canalejas ocasionan muchas retenciones”, ha indicado el concejal.

Por otra parte la localidad de Águilas tiene un serio problema a la hora de aparcar, por lo que “antes de eliminar todos los lugares de estacionamiento habría que haber proyectado una zona de aparcamiento que facilitase el tránsito a los vecinos y no empezar la casa por el tejado”, ha recordado el 'popular'.

Según las palabras de la alcaldesa de Águilas en el último pleno “nos dio a entender que el cierre al tráfico de las calles se realizó en junio para recibir los fondos FEDER”, algo que “creemos que lo único que ha hecho ha sido molestar” porque “cuando se plantean cambios hay que pensar en la fecha de inicio y de fin para generar las menos incomodidades posibles”, ha insistido el concejal.

El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses, “en el hipotético caso de que se cumpla este periodo de tiempo la peatonalización finalizaría en julio, en pleno verano, cuando el municipio está lleno y los comerciantes y hosteleros pueden aprovechar para sufragar pérdidas”, por lo que el 'popular' ha apuntado que “creemos que estas obras no se han iniciado en el momento más acertado”.

Por último, “no podemos permitir que la alcaldesa en su intervención en los plenos nos trate como ignorantes, dando a entender que no hemos leído el PMUS y que de haberlo hecho no lo hemos entendido”, porque “sí sabemos de los hablamos, sí hemos estudiando el plan y no nos vamos a cansar de decir que el proyecto y su ejecución está trayendo y va a traer muchos problemas, y que el fin no justifica los medios”, ha concluido García.